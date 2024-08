Renaud Capuçon: "Pour être très clair, ce n'est pas moi qui m'occupe des finances"

L'Orchestre de chambre de Lausanne accuse un déficit proche du million de francs pour la saison 2022-2023. Directement mis en cause dans un article du Blick, le directeur artistique Renaud Capuçon était invité dans La Matinale. Il se défend notamment d'avoir eu des projets trop ambitieux.

Interrogé jeudi sur La Première, Renaud Capuçon est revenu sur l'article qui l'incrimine. Face aux critiques, il se défend: "Je suis arrivé en 2021 à l'OCL avec un projet artistique bien défini et, pour être très clair, ce n'est pas moi qui m'occupe des finances (...) Je pense qu'il y a eu effectivement une accumulation de choses qui ont déclenché ce déficit, mais qui ne sont pas du tout dues à moi. Ma tâche est de faire de cet orchestre le meilleur possible."

"Des erreurs administratives ont été commises qui ont conduit à ce résultat", a déclaré mercredi Edgar Philippin, président du Conseil de fondation. Des problèmes liés à la logistique, aux droits audiovisuels, à de mauvaises évaluations de postes et à des projets reportés, seraient en cause.

"Je pense qu'il y a eu une sorte de dérive de quelques années, certainement dues au précédent directeur", avance encore Renaud Capuçon pour justifier le déficit actuel.

"Des projets normaux"

Sur le plan artistique, Renaud Capuçon estime que les projets - qui seraient trop ambitieux selon les informations du Blick - sont "absolument normaux", "guidés par la musique", et qu'il n'y pas de "folies des grandeurs à l'OCL".

"Les solistes qui viennent sont de grands noms, mais ils viennent parce qu'ils sont dans mon carnet d'adresses depuis des années (...) Et les rares fois où il y a eu des projets spéciaux, j'ai amené du financement", se justifie-t-il.

Et le directeur artistique de dénoncer une sorte de vendetta à son encontre: "Quand il y a une tête qui dépasse et qui fait de l'artistique, il est trop facile de mettre la responsabilité dessus. Cet article, très clairement, me vise."

Un effort financier

En prévision de jours meilleurs, Renaud Capuçon précise encore avoir fait lui-même un effort financier en réduisant son salaire. "C'est la première chose que j'ai évoquée pour que les musiciens n'aient pas à le faire. Je me suis opposé à cela (...) L'orchestre se remettra sur ses pieds très rapidement."

Propos recueillis par Valérie Hauert

Adaptation web: Jérémie Favre