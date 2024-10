Remarquable comédie musicale, "Lifeline" alerte sur la résistance aux antibiotiques

New York a accueilli en septembre "Lifeline", une comédie musicale dédiée au thème brûlant de la résistance aux antimicrobiens. Créé à Edimbourg, le spectacle met en scène des chanteurs et des musiciens professionnels, mais aussi un choeur composé uniquement de professionnels de la santé, dont une Suissesse.

Pendant tout le mois de septembre 2024, la comédie musicale écossaise "Lifeline", consacrée au thème particulièrement sensible et urgent de la résistance aux antimicrobiens, s'est jouée au théâtre Signature de New York. Cette thématique majeure de santé publique était précisément à lʹordre du jour de lʹAssemblée générale de lʹONU le 26 septembre dernier.

La résistance aux antimicrobiens (antibiotiques, antiviraux, antifongiques ou encore antiparasitaires) est aujourd'hui responsable, directement ou non, de plus de six millions de décès dans le monde. Pourtant, il existe de nombreux moyens de lutter contre ce fléau, pour autant que l'on en prenne conscience. C'est précisément l'enjeu de "Lifeline". Le spectacle met en scène entre autres le personnage du scientifique écossais Alexander Fleming, découvreur en 1928 de la pénicilline, le premier antibiotique auquel le monde a eu accès.

Une image de "Lifeline". [Graham Richardson]

Deux destins entremêlés

"Lifeline" raconte le désarroi de Fleming qui, pendant la Première Guerre mondiale, perdait des proches et des patients en raison du manque de moyen pour traiter les infections. Parallèlement, le spectacle suit l'histoire de Jess, une médecin des temps modernes désemparée face à la résistance aux antibiotiques et qui tente désespérément de sauver l'un de ses amis atteint d'une infection.

Les deux histoires se mélangent au fil de la pièce pour rappeler que si l'on ne développe pas un usage raisonné et conscient des antibiotiques, le risque est grand de se retrouver dans la situation de Fleming en 1918: ne plus pouvoir sauver personne car il n'existe plus de traitement efficace.



La comédie musicale a été créée en 2018 à Edimbourg et doublement récompensée au prestigieux Festival Fringe. Elle a été en partie repensée pour être présentée aux Etats-Unis, à Atlanta d'abord, puis à Washington DC. et enfin à New York. Elle met en scène une compagnie de chanteurs-comédiens et de musiciens professionnels écossais, mais aussi un choeur formé spécialement pour l'occasion et composé uniquement de chercheurs et de professionnels de la santé impliqués d'une manière ou d'une autre dans le combat contre la résistance aux antibiotiques.

"Lifeline" fait chanter de véritables professionnels de la santé. [Ursa Creatives - Andrew Patino]

Une Suissesse parmi les choristes

Parmi ces choristes figure la scientifique suisse Margot Delavy. Après avoir étudié la biologie à l'Université de Lausanne puis à l'Institut Pasteur de Paris, la jeune femme a rejoint le Sloan Kettering Cancer Center de New York en 2023 pour travailler sur les champignons pathogènes et leur capacité à résister aux antimicrobiens et à provoquer des infections. C'est à ce titre qu'elle a reçu une invitation lui proposant d'auditionner pour le choeur de "Lifeline". "Je me suis inscrite tout de suite, car c'était une très bonne occasion de mélanger ma passion pour la science, ma passion pour la communication scientifique et le chant", explique-t-elle dans l'émission Zanzibar du 11 octobre.

La musique de ce spectacle hors normes, dans lequel l'art et l'expérience scientifique se donnent mutuellement une incroyable valeur ajoutée, a été composée par l'Ecossais Robin Hiley, qui joue également de la guitare dans l'orchestre de "Lifeline". Sceptique au début sur ce sujet inhabituel pour un théâtre musical, il s'est plongé dans la littérature traitant de la résistance aux antimicrobiens. "J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un problème propre au milieu médical, mais que cela touchait également l'agriculture et toute la production alimentaire dans des proportions qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est un danger majeur, aussi important que le changement climatique et que la perte des éco-systèmes", alerte-t-il.

>> A écouter, les interviews de Margot Delavy, Robin Hiley et Jessica Conway dans Zanzibar (dès 1h07 29'') : Léonie Marion Josefa Ibarra / Lifeline / McKay - Stout / Zanzibar / 149 min. / le 11 octobre 2024

Tradition musicale écossaise

"Lifeline" déroule une esthétique musicale véritablement enracinée dans les traditions écossaises. "Nous avons emmené une équipe de comédiens professionnels écossais, qui amènent avec eux leur accent, leur style et leur connaissance des traditions écossaises. (...) Nous avons aussi recruté des musiciens sur place à New York, car il existe aux Etats-Unis une grande culture celtique. On y trouve des spécialistes reconnus de la musique folk irlandaise et de nombreux musiciens qui ont passé beaucoup de temps en Ecosse. Et enfin, nous avons mêlé cela avec des choeurs de professionnels de la santé qui habitent aux Etats-Unis et méritent tout notre respect", détaille la productrice du spectacle, Jessica Conway.

La version new-yorkaise du spectacle a intégré les témoignages des scientifiques directement impliqués dans la lutte contre la résistance bactérienne aux antimicrobiens. "D'une certaine manière, leur participation a permis d'affermir la pertinence scientifique du spectacle", témoigne Robin Hiley.

Et en recrutant de ville en ville des chercheurs et professionnels qui combattent chaque jour ce fléau, le spectacle a rassemblé une véritable communauté de personnes engagées et convaincues que l'art peut contribuer au changement. "On peut espérer que cette communauté géante ait un impact et ça, c'est la grande fierté de ce projet", conclut Jessica Conway.

Sujet radio: Vincent Zanetti

Adaptation web: Melissa Härtel