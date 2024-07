Raye et Janelle Monáe, deux voix intenses et caractérielles au Montreux Jazz

Soirée de gala vocale et orchestrale jeudi soir au Montreux Jazz Festival. Sur la Scène du lac, la phénoménale chanteuse anglaise Raye et l'Américaine Janelle Monáe ont démontré toute l'étendue de leurs talents, tout en revisitant par moments l'histoire de la musique.

Voix stupéfiante et sidérante dont le timbre soul évoque par moments Amy Winehouse, Raye était logiquement annoncée au Montreux Jazz, comme ailleurs à Coachella récemment, comme le nouveau phénomène pop à découvrir absolument. Forte de ses six récompenses aux derniers Brit Awards - un record - et coup de coeur déclaré qui plus est du directeur du Festival, Mathieu Jaton, la chanteuse anglaise de 26 ans aux origines ghanéennes et suisses avait donc intérêt à assurer sa prestation sur la Scène du lac jeudi soir.

Le contrat est déjà presque rempli quand la Londonienne entre en scène élégamment vêtue dans une robe blanche au décolleté dorsal avec épaulettes à franges, pieds nus, avec des airs de Marilyn Monroe brune. A ses côtés, un orchestre de gala resserré en costumes noir et blanc, noeud papillon, avec quatre cuivres à leurs pupitres siglés Raye, une batterie, des percussions, un piano à jouer debout immaculé toujours, un guitariste et une bassiste-clavier.

La force du métissage

Raye donne d'emblée le ton d'une prestation qui sera à la fois virtuose et spontanée, émouvante et légère en chantant "The Thrill Is Gone" qui télescope énergiquement soul, jazz, pop, R'n'B, hip-hop, vocalises et scats. Un morceau qui montre l'étendue de son registre vocal et incarne à merveille la fusion que réussit son premier album "My 21st Century Blues", paru début 2023 et qui raconte son parcours personnel. Le métissage de son répertoire, au lien d'être une faiblesse, s'avère le principal atout de Raye.

L'ancienne et précoce prête-plume pour des artistes tels que Beyoncé, John Legend ou Major Lazer le prouvera encore plus tard avec des prestations de haut vol sur "Genesis" ou son tube délivré en épilogue, "Escapism".

Confessant son honneur d'être à Montreux en introduction de "Worth It", émue aux larmes par la présence de son grand-père et de cousins à ce concert spécial, Raye exhibe le drapeau suisse tatoué sur son avant-bras et conserve un naturel que sa notoriété fulgurante ne semble pas entamer. Sans filtre ni tabou, elle contextualise auprès du public le thème des addictions qui parcourt "Mary Jane" ou celui des violences sexuelles de "Ice Cream Man", né de son vécu avec un producteur. "Je n'aime pas chanter ce titre, mais c'est nécessaire. Et la musique m'a sauvé la vie".

Virtuosité et spontanéité cohabitent

Après cette parenthèse plus grave et chargée émotionnellement, musicalement down tempo avec cuivres et guitares soulignant la dramaturgie, Raye embraye sur les montagnes russes façon grand orchestre de "Genesis" et une reprise de "It's a Man's World" de James Brown à genoux, une de ses chansons favorites. Avant un final plus électro qui transforme la Scène du lac en dancefloor à ciel ouvert sur "Secrets" et "Black Mascara".

Au terme d'une heure et quart d'une master class vocale et orchestrale où la virtuosité n'a jamais écrasé la spontanéité, Raye revient saluer sous une ovation méritée. Un concert plein de caractère.

Olivier Horner