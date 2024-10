Rag’n’Bone Man entre pop et influences soul dans "What Do You Believe In?"

Le chanteur britannique Rag’n’Bone Man est de retour depuis le 18 octobre avec un troisième album dynamique entre pop, soul, dance et années 1980. Au centre de l'inspiration de "What Do You Believe In?", sa famille, l’amour et l’espoir.

Rory Graham, alias Rag’n’Bone Man, est propulsé vers le succès avec sa chanson "Human" en 2017. Sa voix puissante, la mélodie accrocheuse et les paroles touchantes envahissent alors les radios et les écrans de télévision du monde entier.

Depuis, le chanteur britannique enchaîne les tubes, en solo ou en compagnie d’artistes confirmés comme le DJ Calvin Harris ou la chanteuse P!nk. Trois ans après "Life By Misadventure", Rag’n’Bone Man surprend avec un troisième album plus dynamique aux styles multiples comme la pop, la soul, le R’n’B, la dance et les années 1980.

Amour et mort

Entre les deux albums, l’artiste a dû faire le deuil de sa mère tout en menant concerts et vie de famille tambour battant. L’amour et la mort sont autant de thèmes que le jeune père a dû aborder avec ses enfants. Les voix de ces derniers, ainsi que celle de sa compagne, résonnent au début de la chanson ouvrant l’album, "The Right Way".

"Il s’agit de ma partenaire Zoe et de mes deux petits, Jessie et Ruben, raconte Rag’n’Bone Man dans l’émission Vertigo du 17 octobre. Ruben va avoir sept ans et Jessie huit ans. Leurs voix viennent d’une vidéo où nous parlions d’amour. Nous avons demandé aux enfants comment ils décriraient cela. Leurs réponses étaient donc vraiment innocentes. C’est super qu’ils soient sur le disque."

Un mélange de genres musicaux

Rag’n’Bone Man se souvient avoir eu une idée précise pour l’album dès la composition des premières chansons. "Ma motivation est venue de deux chansons en particulier: ‘What Do You Believe In?’ et ‘The Right Way’. Le son, la couleur, l’espoir qu’on y ressent, la manière dont elles sonnaient ensemble – cela m’a convaincu que l’album devait sonner ainsi. J’ai ensuite continué à composer dans cette direction. Pour ‘The Right Way’, nous avons créé les samples de hip-hop nous-mêmes. Nous avons écouté beaucoup de choses et les avons mises dans un magnétophone, et il y a donc ce sentiment de nostalgie."

Le résultat est un disque aux influences variées. Le chanteur explique faire preuve d’ouverture d’esprit quant à la musique accompagnant ses mélodies. "Lorsque j’ai signé sur mon label, Columbia, la responsable Alison Donald m’a tout de suite dit : ‘ne t’inquiète jamais par rapport aux genres musicaux. Ta voix n’a rien à voir avec cela, elle s’élèvera toujours au-dessus.’ Garder le même style musical ne m’intéresse pas, je veux juste écrire de bonnes chansons. Pourquoi ne pas mélanger hip-hop, dance, funk? Je pense que l’écoute n’en sera que meilleure."

Si les envolées vocales du chanteur sont impressionnantes au fil du disque, il y exprime aussi un certain apaisement: "Tu sais quoi? J’en suis à un stade de ma vie où je préfère être à la maison en jogging, en train de regarder la télévision plutôt que de sortir à une fête. Bien que j’aime encore aller à des fêtes de temps en temps, je ne veux pas y passer tout mon temps à écouter quelqu’un raconter des bêtises dans mon oreille", confesse Rag’n’Bone Man au début de la chanson "Hideaway".

Myriam Semaani