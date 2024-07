PJ Harvey et Dionne Warwick, une icône rock et une diva pop modèle au Montreux Jazz

Mardi soir au Montreux Jazz Festival, l'iconique rockeuse anglaise PJ Harvey de 54 ans et l'emblématique diva soul-pop Dionne Warwick de 83 ans ont brillé chacune dans leur registre sur deux scènes différentes. Récit d'une soirée contrastée.

Elle entre en longue cape blanche zébrée de branches d'arbre noires pour "Prayer at the Gate", titre atmosphérique aux éclairs électriques de son récent douzième album intitulé "I Inside the Old Year Dying". Bras replié devant le visage, PJ Harvey s'aventure dans un refrain lancinant entre grave et aigu, habitée. Sur la Scène du lac du Montreux Jazz Festival mardi, on sait déjà que son animale esthétique doublée de fragilité poétique et de lyrisme gracile fera mouche. En fond de scène, des visuels d'écorces craquelées ou de terres taries ajoutent une touche de mystère.

Chez Polly Jean Harvey, le feu et l’air rock semblent ne faire qu’un depuis la nuit des temps de toute façon. L’Anglaise au timbre tour à tour de braise et délicat orchestre des partitions bouillonnantes et sans concessions qui se réinventent depuis les déflagrations rock de "Dry" (1992). C'est encore le cas à Montreux au fil des cinq chansons rock hantées, et peu hospitalières de prime abord, qu'elle extrait de son dernier album, dont le diptyque apaisé "I Inside the Old Year" et "I Inside the Old I Dying" qu'elle mène à la guitare acoustique.

Atmosphères et électricité

Autant de titres qui privilégient les ambiances sonores - labyrinthiques et fantomatiques - pour accompagner des textes découlant d'un long poème en dialecte qu'elle chante dans un anglais réinventé. Sur disque comme sur scène, c'est l'interprétation ensorcelante de PJ Harvey qui finit par réussir à imposer une grisante étrangeté à ce curieux répertoire qui convoquant l'enfance, les amours fanées et la nature sauvage de son Dorset natal.

Entourée de son fidèle complice John Parish (guitares et clavier), de Giovanni Ferrario (basse et clavier), du Franco-Suisse Jean-Marc Butty (batterie) et de James Johnston (violon et clavier), la rockeuse britannique remonte ensuite le cours de sa discographie plus électrique et sous tension.

Les coups de boutoir de "The Glorious Land" sont contrebalancés par les balais sur la batterie, "Let England Shake" est électrifié par sa harpe compactée, "The Words That Maketh Murder" excelle dans ses lancinances et sinuosités alors que "Send His Love to Me" voit PJ Harvey s'agenouiller puis commencer à jouer davantage à cette espèce de panthère scénique qui a contribué à son mythe rock.

Quarté rock final

A mi-chemin d'un concert qui s'achèvera par sa marque de fabrique tout en crescendo rock qu'est "To Bring You My Love", PJ Harvey laisser tomber sa cape pour arborer la robe fendue et les boots blanches incarnant stylistiquement cette tournée pour un "50ft Queenie" qui lui confère toute son essence animale.

Désormais plus nuancée que frontalement rock, PJ Harvey alterne l'intensité de son répertoire et il faudra attendre le quarté final composé des fiévreux "Man-Size" et "Dress" et les désormais classiques "Down by the Water" et donc "To Bring You My Love" pour connaître de réels frissons.

>> A consulter, notre dossier sur la 58 édition du Montreux Jazz : Le suivi de la 58e édition relookée du Montreux Jazz Festival

Olivier Horner