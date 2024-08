Option Musique met un point d'orgue à ses trente ans aux Francomanias de Bulle

En épilogue des célébrations de ses trente ans, la chaîne radio RTS Option Musique propose ce dimanche 1er septembre trois concerts gratuits en clôture des Francomanias de Bulle. Les artistes romands Gjon's Tears et Nuit Incolore, ainsi que la chanteuse française Solann se produiront sur la Place du Marché.

Depuis le 20 mars, RTS Option Musique fête ses trente printemps à travers plusieurs événements itinérants en Suisse romande, en Belgique et au Québec. Et ce sont les Francomanias de Bulle que la chaîne radio a choisi comme épilogue à ses célébrations dimanche en proposant une journée musicale et scénique gratuite.

Pour clore cet anniversaire, cette journée supplémentaire offerte au public du festival fribourgeois verra défiler sur la scène de la Place du Marché les artistes romands Nuit Incolore et Gjon’s Tears, ainsi que la jeune chanteuse française Solann. Un DJ set de chanson française assuré par Les Fricotins (composé de Philippe Martin, animateur et programmateur sur Option Musique, et de Joh Erba, virtuose des platines sur Option Musique et sur Couleur 3) parachèvera les festivités retransmises en direct sur RTS Option Musique.

Nombreux artistes vendredi et samedi soir

Vendredi et samedi soir défileront dans l'intervalle encore de nombreux artistes sur les différentes scènes gratuites et payantes des Francomanias. Ainsi entre autres du chanteur français Hervé et du rappeur franco-suisse Rounhaa vendredi soir ou du chanteur-rappeur français Yamé et de la jeune valeur montante de la chanson française Ysé.

>> A lire aussi : Pierre de Maere, Clara Ysé et Nuit Incolore annoncés aux Francomanias de Bulle

olhor