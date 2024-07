Nouveau codirecteur, Hervé Boissière veut faire rayonner le Verbier Festival toute l’année 

Récemment nommé codirecteur général du Festival de Verbier dont la 31e édition débute ce jeudi 18 juillet, Hervé Boissière partage ses ambitions pour cette manifestation qui met à l'honneur les meilleurs musiciens et musiciennes du monde classique.

Fondateur de Medici TV et ancien directeur de la chaîne de télévision Mezzo, Hervé Boisisère a rejoint Martin Engström à la direction du Verbier Festival il y a quelques mois, afin de dynamiser la prestigieuse manifestation de musique classique.

Interrogé dans l'émission Musique Matin du lundi 15 juillet sur ses ambitions, le nouveau codirecteur général explique que l'une de ses priorités est de consolider et de renforcer la solidité financière du festival, afin d'offrir à Martin Engström "les moyens de ses ambitions artistiques".

Un rayonnement à 360 degrés et 365 jours par année

Mais son vrai défi est de donner une nouvelle dimension au festival en le faisant rayonner, en Suisse et dans le monde, non pas uniquement durant trois semaines au mois de juillet, mais "à 360 degrés et 365 jours par an", indique-t-il.

Et pour y arriver, Hervé Boissière peut compter sur l'Orchestre de chambre du festival, qui fait déjà des tournées internationales, mais également sur l'Académie, "l'une des meilleures au mode", selon ses termes. Cette institution permet à de jeunes musiciens et musiciennes de se frotter aux meilleurs interprètes, pédagogues et chefs d'orchestre durant l'été. Mais le voeu du codirecteur est de pouvoir la proposer plusieurs fois par an.

L'audiovisuel, un atout de taille

Autre atout sur lequel l'homme veut s'appuyer pour atteindre son but et qu'il connaît très bien: l'audiovisuel. Le festival a une longue tradition d'enregistrements, que ce soit audio, avec par exemple le label Verbier Festival Gold chez Deutsche Grammophon, mais également avec la chaîne de télévision Medici TV - qu'Hervé Boissière a fondé à Verbier en 2007 - qui a déjà capté de plus de 500 concerts.

Le Verbier Festival vient aussi de s'associer avec la plateforme de streaming Apple Music Classical, afin de partager sa programmation et son répertoire unique au plus grand nombre.

Un autre projet en cours de discussion depuis plusieurs années, avec la commune du Val de Bagnes cette fois-ci: celui de construire une salle de concerts permanente qui pourrait fonctionner toute l'année et qui serait destiné à l'ensemble des acteurs culturels de la région. "Les discussions sont de plus en plus concrètes et de plus en plus opérationnelles", mentionne Hervé Boissière.

Une forte adhésion du public

Quant à la 31e édition qui démarre ce jeudi 18 juillet, et qui dure jusqu'au 4 août, Hervé Boissière évoque une programmation "passionnante et séduisante", avant de préciser qu'"en termes de chefs et de pianistes, c'est une année tout à fait magnifique" (lire encadré).

Il note enfin que de nombreux concerts commencent à afficher complet, ce qui est "très positif et très encourageant (...), car on sent qu'il y a une adhésion du public qui est très forte".

Propos recueillis par Sydney Fierro

Adaptation web: Andréanne Quartier-La-Tente