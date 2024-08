Musique, danse et gastronomie au menu du Lausanne Afro Fusions Festival

La 9e édition du Lausanne Afro Fusions Festival (LAFF) se tient du 22 au 25 août au Casino de Montbenon. Le plus grand open air africain de suisse romande célèbre la diversité et la richesse de la culture afro à travers des concerts, des ateliers de danse, des stands de gastronomie et des conférences.

Né il y a neuf ans sous l'impulsion de Tidiane Diouwara (le directeur et programmateur actuel), le Lausanne Afro Fusions Festival s'est d'abord tenu sur la Place de l'Europe avant de déménager au Casino de Montbenon, il y a quatre ans. L'idée de base était à la fois de montrer la richesse et la variété des musiques africaines, tout en rassemblant une communauté d'intérêts entre les habitants de la région, qu'ils soient d'origine africaine ou pas.

Un programme riche et varié

Durant quatre jours, une trentaine de concerts se dérouleront dans le cadre du LAFF. Si la scène Mandela accueillera des concerts afro, la scène Sankara sera dédiée à un style plus afro latino. Le public pourra y danser au rythme de la salsa, bachata, kizomba et reggaeton. Les talents émergents tels que Vicky Kartel, AkiJuicy ou encore Rama se produiront sur la scène New Eden, réservée aux découvertes.

Musique, danse et mode congolaise rythmeront les soirées de vendredi et samedi au Théâtre de Verdure. La journée de dimanche sera quant à elle 100% hip-hop, workshop et battles rythmeront l'après-midi.

Non content de proposer des concerts, des stands d'artisanat et de nourriture africaine, le Lausanne Afro Fusions Festival organise également des activités de sensibilisation via des tables rondes. Une conférence-débat sur la participation des afro-descendants en politique se tiendra au Casino de Montbenon le samedi 24 août.

Sujet radio: Michel Ndeze

Adaptation web: Sarah Clément