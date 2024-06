Moby réactive ses fondamentaux électro-pop dans "Always Centered at Night"

Figure emblématique de l’électro dansante des années 2000, Moby est de retour avec "Always Centered at Night", sorti le 14 juin. Un vingt-deuxième album où l'artiste new-yorkais accueille plusieurs voix sur des morceaux électro-pop plus accessibles que ses dernières expérimentations.

Après quelques expérimentations ambiant ou inaudibles plus radicales, Moby opère un retour à ses fondamentaux électro-pop plus accessibles. Sorti le 14 juin, son vingt-deuxième album baptisé "Always Centered at Night" égrène treize morceaux qui accueillent de nombreuses voix invitées, comme à ses débuts où le New-Yorkais construisait ses titres autour de voix samplées.

Habitué ces trente dernières années aux collaborations, Moby a travaillé sur scène ou en studio avec les plus grandes stars internationales et françaises, de David Bowie à Freddie Mercury en passant par Gregory Porter, Mark Lanegan, Mylène Farmer, Jean-Michel Jarre et Nicola Sirkis.

Ce nouvel album contient cette fois des collaborations notamment avec Lady Blackbird, chanteuse de soul américaine surnommée la "Grace Jones du jazz" pour "Dark Days", ainsi qu'avec des artistes moins connus mais aux voix singulières et envoûtantes comme Danaë, Raquel Rodriguez ou India Carney.

Voix engagées et mélancolies

Des voix d'ailleurs très souvent engagées comme le rappelle la chanson "Where Is Your Pride" par la voix de Benjamin Zephaniah, poète, musicien et acteur britannique décédé en décembre dernier. Il était engagé, comme Moby, pour la cause animale et les droits civiques et contre les institutions, le système, la monarchie, la colonisation.

Dans ce poème déclamé sur des rythmes jungle, ce sont les années 1990 qui resurgissent. L'album revisite d'ailleurs cette période électronique, en y rajoutant plus de complexité dans les structures et les arrangements, lorgnant par endroit vers la house avec entre autres la chanteuse américaine Raquel Rodriguez.

L'utilisation de certains sons, comme une petite flûte, pousse aussi le répertoire de Moby vers l'ambiant et l'easy listening alors que l'esprit est plus proche du trip-hop avec la chanteuse soudanaise basée aux Pays-Bas Gaidaa ("Transit"). Au côté de JP Bimeni, chanteur soul, r'n'b, descendant de la famille royale du Burundi ayant trouvé refuge au Pays de Galles après avoir échappé à trois tentatives d’assassinat, c'est un versant plus engagé que creuse Moby.

Pas de tubes dansants au final pour "Always Centered at Night", mais une cohérence de titres posés et mélancoliques.







Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: olhor