"Miami Vice", une série indissociable de sa mythique bande-son des années 1980

Diffusée de 1984 à 1989, la série "Miami Vice" ("Deux flics à Miami") a superbement mis à l'honneur la musique de son époque. Chaque épisode comptait une scène accompagnée d'un hit signé Madonna, The Doors, Depeche Mode, David Bowie, Cindy Lauper ou encore Phil Collins, filmée comme un clip.

Il y a quarante ans, le 16 septembre 1984, débarquait à la télévision une série avec deux policiers en costumes blancs, une Ferrari et beaucoup de filles en bikini: "Miami Vice", en français "Deux flics à Miami". Les acteurs Don Johnson et Philip Michael Thomas y jouent Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, deux inspecteurs du Département du crime organisé de la police de Miami, spécialisés dans l'infiltration des milieux de la drogue de Miami.

Sous de fausses identités, ils côtoient tour à tour les quartiers les plus sombres de la ville et les villas les plus huppées. Pour cela, ils manient le pistolet avec une certaine dextérité, mais se doivent aussi d'être élégants, arborant des costumes de marques au volant d'une vraie Testarossa blanche fournie par Ferrari.

Une série policière pour la génération MTV

Le cahier des charges de la chaîne américaine NBC est simple: réaliser une série de "MTV Cops", soit des policiers qui sauraient séduire la génération MTV. Raison pour laquelle le réalisateur Michael Mann fixe comme objectif de tourner chaque épisode comme un clip, avec une esthétique soignée.

Et pour ce faire, la musique prend une importance capitale. D'une part, "Miami Vice" est la première série à être tournée et diffusée en stéréo. D'autre part, de nombreux grands artistes internationaux sont appelés pour tourner dans des épisodes.

Le claviériste tchèque Jan Hammer compose la bande originale de la série. L'approche est radicalement différente de ce qui se fait à l'époque. Les rushes des épisodes sont livrés chez lui, pour qu'il joue directement sur l'action qui se passe à l'écran.

Les tubes de l'époque incorporés dans la série

En plus du travail de Hammer, la bande-son de "Miami Vice" colle complètement à son époque. Les producteurs de la série réservent plus de 10’000 dollars de budget par épisode pour l'achat des droits d'auteur des tubes d'alors. C’est ainsi que dans un épisode, par exemple, on peut voir le chanteur El DeBarge interpréter son propre hit, "Rhythm of the Night" dans une scène de boîte de nuit.

"Girls Just Wanna Have Fun"

Un artiste en personne qui chante son hit, cela ne s'était encore jamais vu dans une série. C'est ce qui va participer à la notoriété de "Miami Vice" et inciter les poids lourds des charts à vouloir en être, à l'image de Cindy Lauper, qui fournit une autre version de son "Girls Just Wanna Have Fun" spécialement pour la série. Une version un peu plus allégée orchestralement, qui colle parfaitement à une scène de plage.

Avec Franky Goes To Hollywood, la collaboration va encore plus loin. La version instrumentale de son tube "Relax" va accompagner toute une scène avant d'enchaîner sur la version single avec les paroles. Le tube épouse le scénario de la série, à tel point qu'on ne sait plus si le titre accompagne la série ou si la série est le clip de la chanson.

Le duo suisse Yello fournit quatre titres à la série

Au fil des épisodes, "Miami Vice" va réussir à rassembler tout ce qui se fait de mieux musicalement à l'époque: Bryan Adams, Pat Benatar, Laura Branigan, Crowded House, Huey Lewis and the News, Simply Red, Bon Jovi, Chaka Khan, Billy Idol, Roxy Music, Foreigner, et même aller puiser dans la house music naissante, comme dans l'épisode "Baseballs of Death".

On entendra aussi Peter Gabriel, Lionel Richie, George Benson, Aerosmith, David Bowie, Madonna, Bob Marley, James Brown, Kate Bush, Eric Clapton, Jimmy Cliff, The Cure, Dire Straits, The Doors, Bryan Ferry, Elvis Presley, ZZ Top, U2, Tina Turner, The Rolling Stones, John Lennon et même un groupe suisse, le duo zurichois Yello qui fournit quatre titres à la série.

Mais la scène qui reste peut-être la plus mythique de la série est celle avec "In The Air Tonight" de Phil Collins, qui tient du chef-d'œuvre.

Une série qui a marqué l'histoire

Au fil de ses cinq saisons, "Miami Vice" va casser les codes et marquer l'histoire. Des moyens importants sont investis pour qu'elle sorte du lot et ne soit pas qu'une simple série parmi d'autres. Après une année de diffusion, elle est d’ailleurs nommée quinze fois aux Emmy Awards et remporte cinq trophées: meilleur scénario, meilleur montage, meilleur mixage son, meilleur compositeur, meilleure réalisation et meilleure série dramatique. "Miami Vice" va aussi réaliser des audiences records, dépassant même les poids lourds de l’époque que sont "Dallas" et "Dynastie".

Il faut dire que derrière la caméra, le réalisateur Michael Mann fourbit ses premières armes. Des années plus tard, il livrera des films comme "Public Enemies", "Le dernier des Mohicans", "Heat" ou encore "Ali", le biopic du boxeur Mohammed Ali avec Will Smith.

Au casting, pour accompagner les deux acteurs principaux Don Johnson et Philip Michael Thomas, on croise de nombreux invités, généralement acteurs et actrices encore en début de carrière mais au destin prometteur. Stanley Tucci, Helena Bonham Carter, Bruce Willis, Julia Roberts, Michael Madsen, Melanie Griffith, Ben Stiller, Chris Rock, Arielle Dombasle, Benicio Del Torro, Liam Neeson, Viggo Mortensen, Steve Buscemi ou encore John Turturo ont notamment fait une apparition dans la série.

Sujet radio: Davy Bailly-Basin

Adaptation web: mh