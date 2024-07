"Memoria de los Cantes Flamencos", l'anthologie solaire de Paco El Lobo et Sangitananda

Le chanteur Paco El Lobo et le guitariste Sangitananda croisent leurs immenses talents dans "Memoria de los Cantes Flamencos". Riche et varié, ce premier album d'un flamenco made in France ne s'adresse pas qu'aux aficionados, mais à toutes celles et tous ceux en quête d'émotions musicales.

La mémoire des chants andalous, "Memoria de los Cantes Flamencos", est l'oeuvre de deux artistes français de deux générations différentes. D'une part, le chanteur Paco El Lobo, qui est à lui seul une bibliothèque du flamenco. Et d'autre part, le guitariste Sangitananda, Samuel Rouesnel dans la vraie vie. Les douze titres de cet album s'inscrivent dans un flamenco fidèle à la tradition du folklore andalou.

Une voix spécifique

Paco El Lobo, c'est d'abord une voix, légèrement fêlée, spécifique à l'interprétation gitane du flamenco. Non contente d'émouvoir et de bouleverser, elle est aussi parfaite rythmiquement. Agé de 71 ans, Paco El Lobo est aujourd'hui un chanteur et guitariste reconnu en France et en Andalousie.

Hasard ou pas, son âge correspond au nombre de formes traditionnelles différentes du cante (chant) flamenco. Les branches principales de courant musical comporteraient 71 styles véritablement distincts, en dehors des variantes régionales et des développements propres à chaque artiste. De quoi remplir largement les quatre prochains albums prévus des "Memoria de los Cantes Flamencos".

Un virtuose de la guitare

Quarante années séparent Paco El Lobo et Sangitananda. Et pourtant, Samuel Rouesnel est tombé dans la marmite du flamenco très tôt. Né en 1993 à Caen en Normandie, Samuel commence la guitare à l'âge de huit ans. A seize ans, il donne son premier récital au Théâtre de Caen dans un programme filmé et retransmis par France Télévisions. Suivront une licence de musicologie à la Sorbonne et un diplôme d'Etat de guitare classique.

Samuel Rouesnel débute sa carrière son le nom de Samuelito et s'impose rapidement comme une véritable étoile de la guitare flamenca en France. Le yoga deviendra l'autre grande passion de sa vie, au point de changer de nom de scène en juin 2023: Samuelito fait place à Sangitananda qui signifie "atteindre la félicité divine à travers la musique" en sanskrit.

Travail de communion

En plus de son aspect patrimonial et de la richesse de son répertoire, "Memoria de los Cantes Flamencos" est aussi un véritable travail de communion entre le jeu du guitariste et le chant du cantor. En studio, chaque titre a été enregistré trois fois sans qu'on ne revienne jamais dessus. Dans un deuxième temps, Sangitananda a refait toutes les guitares dans un travail d'immersion complète et profonde. Des percussions et d'autres invités se sont ensuite greffés à certains endroits.

Ces ajouts se sont faits avec un tel professionnalisme et une telle inspiration que les collages sont indécelables. A chaque cante, l'émotion est au rendez-vous. Cerise sur le gâteau: le livret pédagogique qui accompagne cette anthologie devrait permettre de conquérir un public au-delà des seuls aficionados.

Sujet radio: Vincent Zanetti

Adaptation web: Sarah Clément