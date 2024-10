Marc Lavoine réinterprète ses tubes en mode électro-symphonique dans "Revolver"

Le chanteur Marc Lavoine célèbre ses quarante ans de carrière avec "Revolver". Un nouvel album sorti le 18 octobre dans lequel il propose un best of de ses chansons réinterprétées avec un orchestre symphonique et des arrangements électro. Quatre titres inédits complètent le disque.

Figure de la chanson française, Marc Lavoine fait du neuf avec du vieux. A l'occasion de ses quarante ans de carrière, le chanteur propose un nouvel album, "Revolver", nommé ainsi en hommage à l'un de ses plus grands succès, "Les yeux revolver". Qui sont ceux de sa mère, expliquait le chanteur sur Europe 1 il y a quelques jours.

"Si t’avais des revolvers à la place des yeux, je serais déjà morte", lui disait sa mère. "Et dans ses yeux, il y avait un sentiment dans lequel je me plongeais parce que je ne me suis jamais retrouvé dans les yeux d’une femme ou d’un homme au même endroit que dans les yeux de ma mère", raconte Marc Lavoine.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un nouveau duo avec Catherine Ringer

Le chanteur n'est pas le premier à se lancer dans l'exercice de la réinterprétation orchestrale de son répertoire. Jane Birkin, Véronique Sanson, Miossec, Florent Pagny, Benjamin Biolay, ou plus récemment Bernard Lavilliers et Dominique A l'ont fait. Sur son album, Marc Lavoine rajoute, contrairement aux autres, un orchestre symphonique et des arrangements électro.

Quatre titres inédits complètent l'album, qui contient plusieurs chansons d'amour, comme souvent chez le chanteur. Plusieurs invités figurent également sur le disque, comme Souad Massi, Fabrice Aboulker, Speech Debelle ou encore Catherine Ringer (ex-Rita Mitsouko), qui a réenregistré avec Lavoine "Qu'est-ce que t'es belle", un titre datant des années 1980. La chanson avait alors boosté les ventes du deuxième album de Marc Lavoine, "Fabriqué".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Avec les reprises de ses plus grands succès, Marc Lavoine provoquera sans doute des émotions chez son public, liées aux souvenirs et sentiments qu'évoquent les chansons. Aujourd'hui, des jeunes qui n'étaient pas nés au moment de la sortie des tubes de Marc Lavoine viennent aussi l'écouter en concert. "Revolver" contribuera encore un peu plus à ce phénomène.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: mh