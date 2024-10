Louise Knobil est de retour avec "Knobisous", entre chanson et jazz pailleté

De retour avec un deuxième mini-album intitulé "Knobisous" sorti le 20 septembre, la compositrice, contrebassiste et chanteuse lausannoise Louise Knobil partage son journal intime musical. Dans son projet KNOBIL, elle chante le polyamour, le manque de sommeil, mais aussi la recette du pesto.

Louise Knobil ne s'arrête jamais. Que ce soit la composition, la contrebasse, la voix, un master en performance et interprétation en contrebasse jazz à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) ou son projet KNOBIL avec ses complices Chloé Marsigny (clarinette basse) et Vincent Andreae (batterie). Le groupe vient d'ailleurs de publier un deuxième disque, "Knobisous", posant une nouvelle pierre dans un édifice qui se précise au fil du temps.

En six titres, Louise Knobil met en chansons le miroir multi-facettes d'une vie, la sienne, qu'elle contemple avec humour et émotion, et offre un bon moment de musique, jazz surtout, mais électro aussi. Par ses mots, l'artiste se penche sur ce que la vie offre de léger, telle une sauce verte italienne, ou de profond, comme l'amour. Ce deuxième EP représente selon le site de l'HEMU "une évolution significative de son œuvre" et entre dans nos vies avec fraîcheur et swing.

La pochette de ce deuxième EP, Louise Knobil l'a dessinée elle-même. "C'est une gousse d'ail avec une bouche, parce que KNOBIL, le nom du projet, signifie 'la personne bizarre' ou 'la personne qui sent l'ail'. Et la bouche, parce que le nom du disque s'appelle 'Knobisous', du coup, c'est un bisou de Knobil", explique l'artiste dans l'émission Musique matin du 24 septembre.

Journal intime musical

Pour Louise Knobil, les morceaux de ce "Knobisous" sont la continuité de son premier min-album, "Or not KNOBIL", sorti en mars 2023. "C'est toujours une démarche artistique de journal intime musical. (...) Ce premier EP a débloqué une réflexion sur ce que j'ai envie de raconter, souligne-t-elle. En général, ce sont les thématiques qui me viennent en premier, un peu à la manière d'une chansonnière. (...) Petit à petit va me venir une mélodie. Ensuite, le travail d'harmonisation et de mise en place du groove vient soutenir cette mélodie".

"Knobisous" terminé, Louise Knobil ressent désormais l'envie de se dévoiler davantage: "Il y a des choses que je n'ose pas encore raconter. Maintenant que 'Knobisous' est dans la nature, il faut que je raconte autre chose. J'ai de nouveau de l'espace créatif".

