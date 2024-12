Louis Chedid signe "Rêveur, rêveur", un 18ᵉ album fait d'amour et de bonheur

Louis Chedid a publié le 15 novembre son dix-huitième et peut-être ultime album intitulé "Rêveur, rêveur", après plus de cinquante ans de carrière. Accompagné de ses enfants, Matthieu alias -M-, Joseph et Anne, il signe à 76 ans des chansons emplies de bonheur, de rêves et d'amour.

Auteur, compositeur et interprète français, Louis Chedid aime "transmettre, des choses plutôt positives tout en n'ignorant pas la réalité". C'est ce qu'il confiait récemment au journal français L'Humanité. En toute logique, il a intitulé son dernier album "Rêveur, rêveur", une manière pour lui de "tirer les gens vers le haut" et d'échapper à la morosité de notre époque. Quatre ans après "Tout ce qu'on veut dans la vie", celui qui cultive un univers singulier et intime depuis ses premières scènes au milieu des années 1970 enregistre ce "Rêveur, rêveur" avec le jeune producteur et musicien Stan Neff, remarqué notamment pour ses collaborations avec Jean-Louis Murat ou Camille.

Un regard poétique sur le monde

Son dix-huitième album porte un regard sur le monde, notamment sur le sort des migrantes et des migrants, lui dont la famille libanaise a connu la fuite et l'exil. Il chante aussi la mort et la réincarnation. Si la thématique le touche, c'est parce que le chanteur a vécu une expérience de mort imminente en 1986. Depuis, il vit avec la certitude qu'une vie après la mort existe.

Sur "Rêveur, rêveur", Louis Chedid chante aussi l'amour, accompagné par ses enfants, Matthieu alias -M-, Joseph et Anne. En résulte un album aux très beaux arrangements orchestraux avec une voix fragile et touchante, gravée peut-être pour la dernière fois sur disque.

Sujet radio: Yves Zahno
Adaptation web: ld