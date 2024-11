"Like a Virgin", album clé dans la carrière de Madonna, fête ses quarante ans

Deuxième album de Madonna "Like a Virgin" sortait il y a quarante ans. Vendu à plus de 21 millions d'exemplaires, il a contribué à fabriquer une icône pop tout en redéfinissant certains codes liés à la musique, à la mode et à la féminité.

Le 12 novembre 1984, jour de la sortie officielle de "Like a Virgin", Madonna, déjà bien connue du grand public, entre dans une autre dimension grâce à un savant mélange d'audace, de provocation et d'innovation. Avec ce deuxième album, la chanteuse américaine révolutionne le monde de la pop et devient la reine des charts. Son rêve se réalise.

Danseuse de Patrick Hernandez

Après une enfance studieuse dans une petite bourgade du Michigan, la jeune Louise Ciccone part à New York pour y devenir une star. Au départ, elle pense y parvenir grâce à la danse. Vendeuse de donuts pour survivre, l'argent gagné lui sert à prendre des cours de danse avec la célèbre chorégraphe Martha Graham.

Madonna intègre différentes troupes de danseurs et passe toutes sortes d'auditions, notamment celle d'un certain Patrick Hernandez. En 1979, le chanteur du Périgord, auteur du célèbre tube disco "Born To Be Alive", est à la recherche de danseuses-choristes. Le hic, c'est qu'à l'époque Louise Ciccone ne sait pas vraiment chanter. Impressionné par le caractère bien trempé de Louise, Patrick Hernandez l'engagera finalement pour jouer le rôle de sa petite amie sur scène.

Premiers pas dans la chanson

Madonna passe l'été 1979 dans un luxueux appartement parisien, mais elle s'ennuie et décide de rentrer à New York pour retrouver son petit ami: le musicien Dan Gilroy. Il lui apprend à jouer de la batterie et elle devient la chanteuse de son groupe Breakfast Club, avant de créer son propre groupe, Emmy & The Emmys.

Pour se donner encore plus de chances, et comme elle sort beaucoup dans les clubs de New York, Madonna emporte toujours avec elle des maquettes qu'elle a enregistrées toute seule. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre quelqu'un qui lui permet de sortir son premier single, "Everybody", en 1982.

La consécration

Madonna parvient à imposer son titre "Everybody" à Londres et aux Etats-Unis. Sa maison de disques se dit que c'est peut-être le bon moment pour enregistrer un album. Le caractère et la personnalité de Madonna lui permettent d'imposer son style. Elle veut chanter dans un format pop, mais sur une musique qui ressemble à celle qu'elle écoute en club.

Son premier album "Madonna" sort en 1983 et c'est un carton. Il entre directement dans les dix meilleures ventes en Australie, en Croatie, aux Pays-Bas, en France, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni notamment.

>> A écouter, l'émission Brooklyn-Maputo entièrement consacrée à l'album "Like a Virgin" : Brooklyn-Maputo / 116 min. / le 12 novembre 2024

Pour son deuxième album, Madonna veut aller encore plus loin et s'octroie les services d'un ancien musicien du groupe Toto, d'un parolier qui a déjà travaillé avec une star de l'époque et d'un producteur de génie: Nile Rodgers, ancien leader du groupe Chic, véritable faiseur de tubes qui va insuffler du groove tandis que les textes de l'album soufflent un vent de liberté et de renouveau dans l'Amérique puritaine des années 1980.

"Like a Virgin" sort le 12 novembre 1984. Le clip est matraqué par MTV et l'album arrive en tête du classement Billboard. La reine de la pop impose sa musique et son style. La provocation et la réinvention constante ne font que commencer.

Sujet radio: Davy Bailly-Basin

Adaptation web: Sarah Clément