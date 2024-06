Les notes du festival Lavaux Classic vont résonner à Pully puis à Cully

Le coup d'envoi du festival Lavaux Classic a lieu à Pully (VD) au Théâtre de l'Octogone ce jeudi. Arcadi Volodos, l'un des plus grands pianistes en activité, ouvre les feux. La manifestation se poursuit jusqu'au 30 juin avec une quinzaine de concerts essentiellement "au bord de l'eau" à Cully.



Le concert d'ouverture aurait dû se dérouler à la salle Del Castillo de Vevey. En raison de l'installation d'une fanzone pour l'Euro 2024 à proximité, il a dû être relocalisé. Les billets achetés avant le 10 juin 2024 restent valables pour cette nouvelle configuration, précisent les organisateurs.

Pour le reste, la 21e édition du festival accueillera un florilège d'artistes nationaux et internationaux, dont la figure légendaire de la musique baroque William Christie, accompagné par le violoniste Théotime Langlois de Swarte. Ce dernier se produira également avec l'ensemble Le Consort, accompagné par l'étoile montant de la scène lyrique Adèle Charvet.

A l'affiche également, le Trio Moreau avec autour du plus célèbre musicien de la fratrie, le violoncelliste Edgar, ses deux talentueux cadets, le violoniste David et le pianiste Jérémie.

Deux autres violoncellistes de renommée internationale se rendront également à Cully: l'Italien Mario Brunello, en solo dans un récital Bach joué sur un rare violoncelle piccolo et Victor Julien Laferrière, qui sera associé au pianiste Théo Fouchenneret. La pianiste suisse Béatrice Berrut assurera elle le concert de clôture.

Des concerts gratuits

Les musiciens d'avenir seront aussi de la partie, avec notamment le percussionniste suisse Samuel Gogniat ou l'ensemble à vents Astera. Au chapitre des collaborations inédites, le Novo quartet, la violoniste Anna Agafia Egholm et le pianiste Sergei Redkin s'attaqueront à "Concert" d'Ernest Chausson, pièce rarement jouée en raison de son effectif.

Lavaux Classic, c'est aussi un festival off proposant toute une série de concerts gratuits dans les jardins du domaine Potterat, un concours de piano pour jeunes talents, des balades en Lavaux et des ateliers pour les jeunes mélomanes. Un programme pensé pour "favoriser les échanges et la proximité entre les artistes et les amateurs de musique classique", précise dans Musique Matin du 17 juin Guillaume Hersperger, directeur artistique du festival Lavaux Classic.

Cette 21e édition célèbre la musique, la diversité et la convivialité autour de la thématique "Au bord de l'eau" qui se réfère aux rives du Léman accueillant le festival, mais aussi au titre d'un poème de Sully Prudhomme, mis en musique par Gabriel Fauré dont le centenaire de la mort est célébré cette année.

Sujet radio: Sydney Fierro

Adaptation web: ld avec ats