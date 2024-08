Les Jardins musicaux démarrent vendredi à Cernier et dans la région

Le festival les Jardins musicaux, qui propose de la musique classique, jazz ou contemporaine, débute ce vendredi et se tient jusqu'au 1er septembre dans la Grange aux concerts à Cernier (NE) et dans divers lieux insolites de la région. Une représentation aura notamment lieu en plein air à Evilard-Macolin (BE).

Comme lors d'autres éditions, l'orchestre des Jardins Musicaux va présenter des œuvres majeures du XXe siècle et accompagner les chefs-d'œuvre du cinéma muet. Cette année, le choix s'est porté sur le film "Les Temps modernes" de Charlie Chaplin. Une représentation aura lieu également à la Cinémathèque suisse le 28 août à Lausanne (VD). L'orchestre des Jardins musicaux est composé d'une septantaine de musiciens, qui jouera à géométrie variable, selon les concerts. Le point d'orgue sera l'interprétation d'"Hiroshima" de Krzysztof Penderecki, une lamentation funèbre pour 52 cordes en hommage aux victimes de cette bombe atomique. "On Wenlock Edge" jouée en première suisse L'oeuvre "On Wenlock Edge", poèmes pour ténor et orchestre d'Alfred Edward Housman, mis en musique par le romantique Ralph Vaughan Williams sera jouée en première suisse à Cernier le 21 août. Le ténor neuchâtelois Bernard Richter, à la carrière internationale, en sera le soliste. Hormis l'orchestre des Jardins musicaux, d'autres musiciens et artistes seront à l'honneur durant le festival. La flûtiste Ludmilla Mercier et le percussionniste Andrea Zamengo vont par exemple proposer le 22 août avec "Lux Aeterna", une œuvre théâtrale utilisant un piano préparé, une bande sonore, un dispositif électronique, des éclairages et des accessoires. Son objectif est de proposer une interprétation contemporaine de la messe de requiem. ats/ld