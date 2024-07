Les fans de Taylor Swift à l'assaut de Zurich avant ses deux concerts

Les fans de la chanteuse américaine Taylor Swift, les "Swifties", ont commencé à faire la queue mardi dès 10h devant le stade du Letzigrund à Zurich. Plus de 100'000 personnes sont attendues pour les deux jours de concert prévus en Suisse. Les rues alentour sont bloquées.

Les fans sont autorisés à faire la queue depuis 10h. Les portes du stade ouvrent à 15h30. Equipés de chaises de camping, de parasols et de bouteilles d'eau, les "Swifties" sont déjà présents en masse devant le Letzigrund. On y parle le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand.

En principe, seuls les fans disposant d'un billet sont autorisés à rester devant le stade. Lors d'autres concerts de Taylor Swift, des centaines de fans sont tout de même arrivés sans billet jusque devant les portes des différents stades.

Le premier concert de Taylor Swift sur sol suisse débute à 17h45 avec le groupe Paramore. La police municipale zurichoise a annoncé que de nombreuses rues autour du stade seront fermées à la circulation.

Les tickets vendus en une demi-heure

Une deuxième concert sera donné mercredi. Plus de 100’000 personnes sont attendues à Zurich, dont 10’000 venues de l’étranger. Même des Américains ont suivi leur idole jusqu'en Europe.

"Les billets sont tellement moins chers ici. Il faut venir en Suisse. C'était moins cher de venir en avion ici et d'avoir des billets que d'acheter un billet pour un concert aux Etats-Unis", explique dans le 12h45 un jeune fan.

En tournée mondiale depuis plus d’une année, Taylor Swift jouera ses deux concerts zurichois à guichets fermés. Les tickets avaient été vendus en une demi-heure l’année dernière.

