Les danses et musiques du Festival folklorique d'Octodure colorent Martigny

Jusqu'au 3 août, les cultures traditionnelles du monde se donnent rendez-vous à Martigny (VS) à l'occasion du FIFO, le Festival international folklorique d'Octodure. Huit délégations des quatre coins du monde ont fait le déplacement pour faire connaître leur culture, leur musique et leurs danses.

Tous les deux ans, le Festival international folklorique d'Octodure (FIFO) transforme la ville de Martigny en haut lieu de la culture folklorique. De la Tanzanie à la Nouvelle-Calédonie, des Etats-Unis à la Colombie, en passant par la Bulgarie, la France et le Portugal, sans oublier la Suisse, cette 19e édition propose entre le 29 juillet et le 3 août un voyage à travers le monde en danse et en musique. Les membres des délégations sont vêtus de somptueux costumes traditionnels.

Quelque 250 artistes ont voyagé jusqu'en Valais pour faire connaître leurs traditions, transmises de génération en génération, qui contribuent à leur identité culturelle. La Bulgarie, par exemple, "est connue pour ses rythmes particuliers, différents dans chaque région du pays", témoigne une artiste de l'ensemble folklorique bulgare Nastroeniev dans le 12h45 du 30 juillet.

Pour attirer les jeunes générations, les danses font parfois leurs mues. "Nous nous inspirons par petites touches des nouvelles danses comme le hip-hop ou le street dance", indique une artiste du groupe provençal Les Enfants d’Arausio.

L'ensemble bulgare Nastroenie se produit au FIFO 2024 à Martigny. [FIFO]

A Martigny et dans les villages

Les festivités se déroulent dans plusieurs lieux de la ville. L'amphithéâtre romain accueille tous les soirs des spectacles, mais des animations ont également lieu à la piscine municipale, à l'étang du Rosel, à la place centrale ou à l'Hôtel de Ville.

Un grand cortège folklorique rassemblera plus de 600 artistes en costumes traditionnels, venus de Suisse et d'ailleurs, le 3 août dans les rues de Martigny. "Nous voulons vraiment montrer que les traditions, la culture, l'exotisme, les couleurs sont toujours vivantes et présentes à Martigny", livre Fred Délez, président du conseil d'organisation du FIFO.

Le festival se charge également d'animer la fête nationale suisse dans les villages valaisans. Les 31 juillet et 1er août, les huit délégations invitées seront présentes dans une dizaine de localités valaisannes pour y faire montre de leurs talents.

Sujet TV: Raphaël Poncioni

Adaptation web: mh