Lenny Kravitz célèbre l'amour et la jeunesse avec "Blue Electric Light"

Sorti le 24 mai, le douzième album de Lenny Kravitz allie glamour et rock dans le pur style du chanteur américain. À la fois pop, rock et dansant, "Blue Electric Light" revendique également les valeurs de l’amour et de l’humanité. Le chanteur américain se produira au Montreux Jazz le 16 juillet.

Lenny Kravitz est de retour: la vidéo accompagnant sa chanson "TK421", dans laquelle le musicien, visiblement en forme, danse nu dans sa demeure, semble prouver que le temps est une notion relative. Le chanteur américain en joue avec un amour propre entre ce glam et ce rock qui le caractérise tant. Le 24 mai, à deux jours de son soixantième anniversaire, il a ainsi publié un douzième album festif et optimiste.

"‘Blue Electric Light’, c’est l’énergie. C’est l’amour, c’est la spiritualité, c’est l’humanité, c’est Dieu, explique Lenny Kravitz dans le 19h30 du 24 mai. C’est cette énergie qui me nourrit." Une énergie que l’artiste puise dans les genres funk, rock et soul qu’il vampirise depuis ses débuts en 1989. "Je n’ai jamais essayé de faire un tube. Tout ce que j’ai à faire, c’est attendre. Quand ça vient, ça vient, et j’utilise mes talents - jouer de plusieurs instruments, produire et arranger - pour créer ce que j’ai envie d’entendre."

Une célébration de la jeunesse

Entre "Raise Vibration", le précédent album de Lenny Kravitz, et "Blue Electric Light", six ans se sont écoulés. Coincé aux Bahamas durant deux ans et demi à cause de la pandémie de Covid, le musicien en a profité pour écrire la majorité de son futur disque.

En 2020 est sort son livre "Let Love Rule", sorte d’autobiographie dans laquelle il se remémore notamment son adolescence jusqu’à ses 24 ans, l’âge auquel il publie son premier album. Il décide alors de faire un disque honorant cette période, une jeunesse qu’il "n’a jamais vraiment célébrée", précise-t-il lors d’une interview pour les Grammy Awards.

C’est chose faite avec "Blue Electric Light". Les chansons "Bundle of Joy" et "Heaven" auraient d’ailleurs été écrites par le chanteur lorsqu’il était adolescent.

Un melting-pot

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. Lenny Kravitz ne dira pas le contraire. Au fil des douze titres de "Blue Electric Light", les auditeurs et auditrices reconnaîtront les influences de la soul des années 1970 ("Stuck in the Middle", "Honey"), mais aussi de Prince ("TK421", "Let It Ride"), du bon vieux rock psychédélique ("Paralyzed") et des synthétiseurs des années 1980 ("Blue Electric Light").

Rien d’étonnant, puisque les crédits mentionnent notamment le musicien et songwriter Craig Ross, avec lequel Lenny Kravitz avait notamment écrit le tube "Are You Gonna Go My Way", ainsi que Tony LeMans, musicien proche de Prince, pour une reprise de "Bundle of Joy". Le résultat est un mélange joyeux, sensuel, prônant l’amour et l’espoir.

Avec sa guitare, son glamour et son message universel, Lenny Kravitz serait-il l’une des dernières rock stars? Peut-être: son concert au Montreux Jazz Festival cet été est en tout cas complet.

Sujet TV: Gilles de Diesbach et Serge Cherruault

Adaptation web: Myriam Semaani