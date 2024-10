Le rockeur français Daran signe "Grand Hôtel Apocalypse", un retour aux sources

Le chanteur et compositeur français Daran, célèbre pour son tube "Dormir dehors" sorti en 1994, a publié le 11 octobre un onzième album intitulé "Grand Hôtel Apocalypse". Pensé comme un concert enregistré, le disque marque un retour aux sources. À découvrir en concert le 25 janvier à Monthey.

Avec son groupe Les Chaises, Daran est devenu un artiste phare de la scène musicale française des années 1990, notamment avec son tube "Dormir dehors". Une trentaine d'années ont passé depuis, durant lesquelles Daran a poursuivi son activité musicale. Parallèlement à sa carrière solo, il a composé pour des pointures de la chanson française comme Johnny Hallyday, Florent Pagny, Sylvie Vartan et Michel Sardou.

À 65 ans, Daran dévoile son onzième album, "Grand Hôtel Apocalypse". Etabli au Québec depuis les années 2010, l'artiste a enregistré son disque entre Montréal, le Mexique et les Etats-Unis. Au programme, un retour aux fondamentaux du rock avec un trio basse, batterie et guitare. Cet album, enregistré comme un concert, a été terminé en quelques jours seulement. Tous les instruments sont branchés directement dans les amplis, ce qui donne un son brut rappelant les années 1990.

Critique sociale, adolescence et rupture amoureuse

Adepte de paroles écrites à la manière de critiques sociales, Daran ne déroge pas à la règle pour "Grand Hôtel Apocalypse". Par exemple, la chanson "Tu fais semblant" interroge le rapport entre le quotidien et les enjeux sociaux de notre époque tout en faisant le deuil de l'adolescence rebelle et idéaliste. La rythmée "L'humain qui gêne" dénonce la société de consommation, les guerres et le capitalisme.

Cependant, l'album possède aussi une facette personnelle, celle de la rupture amoureuse. Le calme de "Ton image partout" raconte l'après-rupture, tandis que dans "Plus jamais nous", Daran s'envole vocalement lors du refrain.

Entre amour perdu et rêve d'un monde meilleur, le rock de Daran reste simple, mélodique et en dehors de tout formatage.

Sujet audio: Yves Zahno

Adaptation web: Myriam Semaani