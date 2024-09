Le retour éblouissant de David Gilmour avec "Luck and Strange"

Figure incontournable et historique du pop-rock psychédélique, l'ancien guitariste de Pink Floyd et chanteur David Gilmour a publié son cinquième album solo, le 6 septembre. "Luck and Strange", bel album familial, oscille entre envolées de rock progressif, solos de guitare et une production rajeunie.

Premier album original depuis neuf ans de l’ex-guitariste de Pink Floyd et chanteur David Gilmour, "Luck and Strange" comprend neuf nouveaux morceaux. A 78 ans, le Britannique continue d'impressionner avec un opus aussi intergénérationnel que grandiose.

Son jeu de guitare, sa voix et ses compositions projettent immédiatement dans l'univers sonore reconnaissable de Pink Floyd. La chanson-titre "Luck and Strange" convoque même le fantôme de Rick Wright, l’organiste du groupe avec une partie enregistrée en 2007, un an avant sa mort. Et certaines chansons datent d'il y a vingt-cinq ans, période tardive de Pink Floyd. David Gilmour écrit tout le temps et explique avoir "accumulé trente ans de musique où je peux piocher à ma guise".

Un album familial

Dans "Scattered", magnifique chanson sur le temps qui passe coécrite par son fils adoptif de 35 ans, Charlie Gilmour, il chante que "le temps est une marée qui désobéit. Elle me désobéit". "Luck and Strange" s'avère ainsi être aussi un album familial. Même si sa femme Polly Samson, écrivaine, lui fournit ses paroles sur mesure depuis plus de trente ans, David Gilmour invite ici aussi sa fille Romany, 22 ans, à chanter et jouer de la harpe. Ainsi que son frère Gabriel, 27 ans, qui participe aux chœurs sur deux titres.

Bien qu'expérimenté en termes de production, David Gilmour a recherché pour "Luck and Strange" un regard neuf pour éviter de tomber dans ses habitudes ou les clichés. Et a enrôlé l'Anglais Charlie Andrew, remarqué pour son travail avec le groupe de rock indépendant Alt-J. L'album est parcouru de somptueux arrangements de cordes, de choeurs et de structures aux rythmiques rompues qui apportent un supplément d'âme et d'originalité. Il estime même que c'est le meilleur album qu'il ait jamais fait depuis "Dark Side of the Moon" avec Pink Floyd en 1973.

