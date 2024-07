Le rappeur Moha La Squale condamné à quatre ans de prison pour violences conjugales

La star déchue du rap Moha La Squale a été condamné vendredi à Paris à quatre ans d'emprisonnement, dont trois fermes, pour des violences conjugales, séquestrations et menaces de mort envers six ex-compagnes.

L'artiste de 29 ans, qui a déjà passé près de 17 mois derrière les barreaux, devra par ailleurs entreprendre un suivi psychologique et soigner son addiction au cannabis, ont décidé les magistrats. Il s'est vu en outre interdire d'entrer en contact avec les six victimes, et devra les indemniser à hauteur de 2500 à 10'000 euros chacune.

Jeudi, la représentante du parquet avait requis six ans de prison, dont deux avec sursis, contre le prévenu, un homme au "double visage" qui ne se "remet pas en question", selon elle.

Depuis l'ouverture du procès mardi, le rappeur n'avait cessé de répéter que ses accusatrices mentaient, et s'était dit victime d'un "complot" de leur part, tout en s'excusant de leur avoir "fait du mal".

Décision "équilibrée et intelligente"

Il ne devrait "a priori" pas faire appel de ce jugement, a indiqué son avocate, saluant une décision "équilibrée" et "intelligente", car prévoyant un "accompagnement" du jeune homme.

Depuis l'époque des faits, qui se sont produits entre 2017 à 2021, Moha La Squale a "beaucoup changé, beaucoup vécu", a-t-elle affirmé, estimant que "ce qui lui est arrivé à 23 ans pourrait se reproduire aujourd'hui".

Plusieurs plaignantes ont également fait part de leur satisfaction. "J'ai le sentiment d'avoir été entendue, j'espère tourner la page et aller mieux", a dit l'une d'entre elles.

