Le poète et chanteur canado-soudanais Mustafa publie le magistral "Dunya"

Poète et chanteur de 28 ans originaire de Toronto au Canada, Mustafa a publié son premier album, "Dunya", le 27 septembre. Dans un mélange délicat de folk et d'électro, Mustafa chante la vie ordinaire et s'offre une thérapie en poésie dans un disque humble et magistral.

A 12 ans déjà, surnommé Mustafa the Poet, il était acclamé pour ses performances de poète. A 20 ans il écrit et compose pour des stars: The Weeknd, Camila Cabello, Shawn Mendes ou Justin Bieber. Il réalise un court métrage invitant le rappeur Drake sur les violences armées dans sa ville, Toronto.

Aujourd'hui à 28 ans, il sort son premier album, recueil de sublimes chansons folk-electro sur ses origines et l'avenir du monde. Tout au long de cet album intitulé "Dunya" surgissent ses racines soudanaises, orchestrées délicatement et mêlées à une production acoustique très sensible enrobée d'electro discrète et feutrée.

La poésie comme thérapie

Mustafa naît à Toronto de parents soudanais et grandit dans le quartier pauvre et violent de Regent Park, où les gangs font la loi. C'est sa soeur aînée qui l'incite à écrire de la poésie, pour ses vertus curatives.

C'est la poésie qui lui a sans doute apporté la résilience nécessaire pour affronter, adulte, la perte des proches dans la guerre au Soudan, ou l'assassinat l'année dernière en pleine rue et en plein jour de son grand frère.

Explorer le monde

Aujourd'hui, "Dunya" veut célébrer la vie ordinaire de façon. "Dunya" en arabe signifie "le monde dans tous ses défauts". Ou simplement "le monde". Mustafa explore ce monde de façon très autobiographique, évoquant notamment sa foi musulmane, comme une épreuve amoureuse qu'il qualifie de "relation la plus longue et la plus singulière de (sa) vie". Dans cet album, il est aussi question de son activisme par le biais d'une puissante ballade sur la guerre à Gaza chantée en partie en arabe et évoquant un ami d'enfance perdu dans cette région déchirée par la violence.

Mustafa s'était entouré des musiciens et chanteurs James Blake ou Jamie xx et Sampha sur son EP précédent. Sur "Dunya", il invite notamment la chanteuse star espagnole Rosalía qui l'accompagne sur une mélodie que ses parents lui chantaient lorsqu'il était enfant, magnifiquement soutenue par un oud. Humble et magistral.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: ld