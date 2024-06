Le Lucens Classique revient pour une quatrième édition multisensorielle

Du 28 au 30 juin, le festival Lucens Classique propose trois concerts avec la pianiste italienne Vanessa Benelli Mosell, le flûtiste suisse du Berliner Philharmoniker Sébastian Jacot et un spectacle musico-gourmand intitulé "La comédie musicale improvisée".

Comme pour ses éditions précédentes, le festival Lucens Classique célèbre l'art, la culture, la gastronomie et la convivialité. Durant trois jours, du 28 au 30 juin, la manifestation promet une expérience hors du commun dans le cadre du Château de Lucens, qui n'est habituellement pas accessible au public.

Ce festival est né du coup de coeur pour le lieu de deux amis, le violoniste Guillaume Jacot et le chef d'orchestre Guillaume Berney. "Avec mon ami Guillaume Berney, on a eu cette idée de créer un concept multisensoriel qui permet peut-être à des personnes de s'initier aux concerts de musique classique avec des artistes de tout premier plan, car on ne veut pas faire de compromis sur la qualité artistique", explique le violoniste Guillaume Jacot dans le 12h30 du 27 juin.

Au menu de la quatrième édition de ce petit festival aux grandes ambitions figurent trois concerts, avec notamment la pianiste italienne à la carrière internationale Vanessa Benelli-Mosell, le flûtiste suisse du Berliner Philharmoniker Sébastian Jacot et un spectacle musico-gourmand, "La comédie musicale improvisée". Ce dernier, d'une durée de 80 minutes, accompagnera en effet un brunch préparé par le chef Xavier Bats, précisent les organisateurs dans un communiqué.

La convivialité et la proximité

Le festival - qui aime répéter qu'il souhaite mettre en lumière "l'écrin enchanteur" du Château de Lucens - mêle toujours aussi volontiers musique, gastronomie, dégustation de vins, poésie, exposition et visites pour un "récital des sens". Le Lucens Classique mise aussi sur la convivialité et la possibilité de rencontrer les artistes.

"Il y a la contrainte du lieu, on ne peut pas tellement dépasser la jauge de 150-160 personnes. Cela nous oblige à accueillir les gens et à les garder en leur proposant de la musique, de la poésie, de la gastronomie et différentes animations jusqu'au bout de la nuit. C'est une manière très intéressante de proposer une expérience plus globale qu'un concert", souligne Guillaume Jacot.

S'agissant du volet gastronomique, des mets élaborés sont servis avant et après les concerts. A cela s'ajoute une exposition de Thierry Raboud, poète, musicien et journaliste littéraire, Prix Leenaards 2023. A noter que le public peut aussi passer une ou deux nuits sur place, au sein de la ferme du Château.

Propos recueillis par Julian Sykes et Manuela Salvi

Adaptation web: ld avec ats