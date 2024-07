Le Jodlerklub Männertreu, premier chœur de yodleurs gays de Suisse

Il y a quelques mois a vu le jour le premier club d'hommes yodleurs gays de Suisse, le Jodlerklub Männertreu. En français, "Männertreu" peut aussi se traduire par "fidèle aux hommes". Les quarante chanteurs composant le groupe espèrent se produire en 2026 à la 32e Fête fédérale de yodel à Bâle.

Un samedi matin de juin, à Olten, le Jodlerklub Männertreu répète dans une salle de réunion d'une église du centre-ville. Avec leur chef Franz-Markus Stadelmann, des hommes s'y retrouvent une fois par mois. Le Jodlerklub Männertreu est composé de quarante chanteurs venant de toute la Suisse alémanique.

L'idée de réunir des yodleurs homosexuels vient de Franz-Markus Stadelmann et de Thomas Bachmann, qui préside désormais l'association. "Il existe déjà des chœurs qui s'adressent aux hommes gays, comme le Schwuler Männerchor Zürich. Mais un tel chœur dans le domaine du yodel n'existait pas, alors on en a fondé un", indique Franz-Markus Stadelmann dans l'émission Musique Matin du 27 juin.

Trois autres compagnons rejoignent alors rapidement leur projet et quand certains médias s'en font l'écho, le Jodlerklub Männertreu se retrouve presque submergé par les candidatures de chanteurs intéressés.

Respect du répertoire traditionnel

Franz-Markus Stadelmann chante et yodle depuis toujours. Il dirige des chœurs depuis près de quarante ans et est très actif sur la scène des musiques populaires. En tant qu'homosexuel, il affirme n'avoir "jamais rencontré de problèmes". Reste que le Jodlerklub Männertreu permet, selon lui, aux chanteurs de se sentir plus à l'aise, car ils sont entre eux. C'est aussi l'avis de la plupart des membres, comme Kilian qui estime que la compréhension mutuelle est meilleure au sein de ce groupe, "qu'on peut parler de tout et on ne doit pas faire semblant".



Lorsqu'il s'agit de musique, Franz-Markus Stadelmann et le Jodlerklub Männertreu accordent une grande importance à la tradition. Ils veulent chanter les chansons traditionnelles, comme tous les autres chœurs, sans rien changer. Les textes des chansons ne sont pas non plus modifiés, même s'ils évoquent souvent des clichés d'une autre époque. L'objectif du Jodlerklub Männertreu est désormais de se produire durant la Fête fédérale des yodleurs en 2026 à Bâle.



