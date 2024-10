Le groupe pop anglais Coldplay prêche l’amour et la liberté dans "Moon Music"

Le quintet aux multiples tubes Coldplay a dévoilé le 4 octobre "Moon Music". Un album reprenant les codes musicaux pop et aériens du groupe anglais tout en communiquant un message d’unité et d’amour.

En 2024, le groupe Coldplay a presque trente ans de carrière et de succès derrière lui. Du tube "Yellow" sorti en 2000 à "Vida la Vida" en passant par "A Sky Full of Stars", le groupe a vendu plus de 105 millions de disques, été récompensé de neuf Brit Awards, sept Grammy Awards et sept New Musical Express Awards.

La crème de la crème

Dans les crédits de "Moon Music" figurent de nombreuses pointures de la musique, à commencer par le producteur suédois Max Martin, qui signe la majorité des chansons de l’album. Ce dernier a notamment signé les tubes de Britney Spears, Taylor Swift, Ed Sheeran ou encore The Weeknd.

Le guitariste et producteur américain Nile Rodgers ainsi qu’Andrew Taggart des Chainsmokers apportent leur patte sur le morceau disco "Good Feelings", où Chris Martin chante en duo avec la chanteuse nigériane Ayra Starr. Sur "We Pray", légèrement hip-hop, le chanteur est accompagné de la rappeuse londonienne Little Simz, du rappeur nigérian Burna Boy, de la chanteuse palestino-chilienne Elyanna, ainsi que de la chanteuse et actrice argentine Tini. Enfin, le musicien britannique Brian Eno, avec lequel Coldplay collabore depuis ses débuts, cosigne le titre planant qui conclut le disque "One World".

Des paroles simples et touchantes

Au fil de l’album, Coldplay chante pour la paix, l’amour et la liberté d’aimer qui l’on souhaite. Sur une mystérieuse chanson titrée simplement d’un emoji arc-en-ciel, le groupe diffuse la voix de la poète américaine Maya Angelou qui parle justement d’arcs-en-ciel. Sur "We Pray", Chris Martin reprend le mot "Barayé", titre de la chanson du chanteur iranien Shervin Hajipour en soutien au mouvement de contestation des femmes en Iran.

Eléments caractéristiques du style Coldplay

Une couleur sur mesure pop, planante et mélancolique, du piano à la Elton John, des arrangements rappelant ceux des Beatles, autant d’éléments caractéristiques du style de Coldplay qui se retrouvent dans ce nouveau disque. Cependant, il contient aussi des propositions plus tranchées, oscillant du côté contemplatif et instrumental, presque un peu psychédélique, avec parfois des éléments électro. De quoi satisfaire les fans de la première heure tout en tentant quelques nouveautés.

Ce dixième album est l’antépénultième de Coldplay. En effet, le groupe a annoncé le 4 octobre à ses fans qu’une fois leur douzième album sorti, il se concentrerait sur les tournées uniquement. Le groupe n’a pour l’instant pas annoncé de concert en Suisse.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: Myriam Semaani