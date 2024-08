Le groupe de rock Aerosmith interrompt définitivement sa tournée d’adieu mondiale

Le célèbre groupe de rock Aerosmith est contraint de tirer la prise et de partir en retraite anticipée. Les Américains ont annoncé le 3 août dernier qu'ils mettaient un point final à leur tournée d'adieu. En cause, l’endommagement irréversible des cordes vocales du chanteur Steven Tyler.

"Comme vous le savez, la voix de Steven est un instrument incomparable. Il a passé des mois à travailler sans relâche pour retrouver la voix qu'il avait avant sa blessure. Nous l'avons vu lutter, malgré la présence de la meilleure équipe médicale à ses côtés. Malheureusement, il est clair qu'un rétablissement complet de sa blessure vocale n'est pas possible. Nous avons pris la décision déchirante et difficile, mais nécessaire – en tant que groupe de frères – de nous retirer de la scène. […] tous les billets seront remboursés."

C’est avec ce message via son site officiel et ses réseaux sociaux que le groupe Aerosmith clôt un chapitre de sa carrière plus tôt que prévu. En cause, la voix de Steven Tyler, chanteur du groupe, irréversiblement abîmée après une blessure ayant endommagé ses cordes vocales en 2023. La tournée d'adieu du groupe est donc écourtée.

De Boston au monde entier

Né en 1970 à Boston, Aerosmith est formé originellement par Steven Tyler au chant, Joe Perry à la guitare, Tom Hamilton à la basse, Joey Kramer à la batterie et le second guitariste Ray Tabano, qui sera ensuite remplacé par Brad Whitford.

Extravagants et amateurs de drogues, Steven Tyler et Joe Perry, qui écrivent les chansons du groupe, sont rapidement surnommés les "Toxic Twins", ou les jumeaux toxiques. Leurs mélodies fortes, au chant comme à la guitare, ainsi que la voix unique de Steven Tyler les poussent vers le succès dans les années 1970 avec des tubes comme "Dream On" et "Walk This Way".

Retour à la mode

Aerosmith connaît ensuite une période trouble avec le départ de Joe Perry en 1979, puis de Brad Whitford en 1981. Pendant ce temps, un nouveau style de hard rock, plus lourd et plus métallique, envahit les radios. Les deux membres réintègrent cependant le groupe en 1984.

Deux ans plus tard, les rappeurs de Run DMC reprennent à leur manière "Walk This Way". Cette nouvelle version audacieuse, mélangeant rock et rap, relance la carrière du groupe. Aerosmith revient alors à la mode, notamment avec le tube "I Don’t Want To Miss A Thing" en 1998, figurant dans la bande-son du film "Armageddon". L’actrice Liv Tyler, la fille de Steven Tyler, est l'une des actrices du film.

Intronisé en 2001 au Rock and Roll Hall of Fame, temple de la renommée du rock, Aerosmith a remporté quatre Grammys au cours de sa carrière.

Sujet radio: Olivier Schorderet

Adaptation web: Myriam Semaani