Le festival Usinesonore rend les arts sonores accessibles au plus grand nombre

Situé à La Neuveville (BE), au bord du lac de Bienne, le festival Usinesonore propose jusqu’au 8 juin des activités et animations interactives destinées à tous les publics. Au programme, des ateliers, des concerts, des conférences et une soirée disco.

L’objectif du festival Usinesonore est le suivant: amener l’art sonore ainsi que la musique de recherche et de création au plus grand nombre dans la convivialité. Pour Julien Annoni, co-fondateur d’Usinesonore et percussionniste, ces valeurs sont dans l’ADN du festival depuis ses débuts en 2006.

"À chaque édition, nous essayons de tisser et relier, point par point, notre passion pour la musique créative et les arts sonores. Nous les mettons en perspective avec un regard à la fois scientifique, populaire et convivial", explique-t-il dans l’émission Echo des Pavanes du 1er juin.

L'édition 2024 du festival Usinesonore. [©Cyril Voirol/positif.ch]

Ateliers futuristes et discos

La tente d’Usinesonore, point névralgique du festival, accueille les événements phares. Ainsi, le 4 juin, l’atelier futuriste "kompost*klang*küche*glitch", organisé par le collectif Mycelium, a pour but d’interroger sur l'exploitation des sols et la transmission des données en ligne. Munis d’un casque ou d’une fourchette, les visiteurs et visiteuses découvriront le côté artistique d’internet, de la nourriture ou des micro-organismes, puis une performance artistique.

Le 8 juin, le festival se terminera en beauté avec "Happy Hype" et DJ Mulah, dès 22h dans la tente du festival. Le collectif Ouinch Ouinch fera danser les visiteurs et visiteuses, puis DJ Mulah entamera un set à la fois féministe et créatif. Le tout dans une "atmosphère de clubbing, d’exubérance queer et fantasque bienveillante", selon le site web du festival.

Des conférences et des concerts

Outre la tente Usinesonore, des lieux de La Neuveville accueillent les animations du festival, notamment l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau, qui abritera une conférence sur l’intelligence artificielle dans le monde musical le 4 juin, puis une conférence sur le multilinguisme le 6 juin, animée par Stéphanie Pahud, linguiste et maître d'enseignement et de recherche à l'UNIL, ainsi que Jean-Marc Richard, animateur à la RTS.

Toujours le 6 juin, les musiciens Stephan Eicher et Roman Nowka rendront hommage au chansonnier suisse-allemand Mani Matter. Les tout-petits auront aussi droit à un spectacle musical, "Allumettes", dans l’aula de l'école primaire de La Neuveville le 5 juin.

Un second programme gratuit

Outre le programme dit "in" et payant, Usinesonore organise aussi "Les curiosités dans la cité", un festival "off" gratuit offrant de nombreuses animations pour tous les âges. Au programme, balade en astro-avion, immersion dans la vie d’un boeuf, instruments insolites ou encore machine à tubes.

Sujet radio: Benoît Perrier

Adaptation web: Myriam Semaani