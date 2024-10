Le Festival JazzContreband continue de célébrer le jazz dans toute sa diversité

Jusqu'au 1er novembre, la 28e édition du Festival JazzContreband propose 81 soirées entre la France et la Suisse dans divers lieux. Marion Rampal, Erik Truffaz, Léon Phal, Louis Matute, Julie Campiche, Ibrahim Maalouf, Léo Tardin, Grégoire Maret ou encore Amadou et Mariam sont à l'affiche.

Evénement bien ancré dans le paysage culturel franco-suisse, le Festival JazzContreband propose durant un mois un total de 81 soirées de concerts et 152 représentations, le tout sur deux pays, quatre cantons, quatre départements, 34 villes et 41 lieux.

Jusqu'au 1er novembre, la 28e édition célèbre encore le jazz dans toute sa diversité en accueillant des artistes de renom et des figures émergentes. A l'affiche cette année, on retrouve ainsi Erik Truffaz, Marion Rampal, Léon Phal, Pascal Auberson, Youn Sun Nah, Louis Matute, Moncef Genoud, Julie Campiche, Ibrahim Maalouf, Léo Tardin, Grégoire Maret & Big Up' Band pour un hommage à Al Jarreau ou encore Amadou et Mariam.

Soutien à la création et tremplin

JazzContreBand encourage également les jeunes artistes tout au long du festival, en présentant notamment le Leo Geller 4tet, lauréat du tremplin 2023, ainsi que Mohs. et Manon Mullener 5tet, les deux formations de son dispositif de soutien à la création.

