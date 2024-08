Le festival Jazz sur la plage fait la part belle aux groupes suisses pour sa 32e édition

À Hermance (GE), le festival Jazz sur la plage accueillera plus de 70 musiciens et musiciennes les 9 et 10 août. Au programme, du jazz dansant, soul ou avant-gardiste, mais aussi des fanfares et des ateliers.

Créé pour les 700 ans de la Confédération en 1991, le festival Jazz sur la plage entame en 2024 sa 32e édition. Le lieu reste inchangé: le village d’Hermance, dans le canton de Genève. Au fil des ans, la manifestation – dont l’entrée est à prix libre – s’est fait connaître pour sa programmation à la fois locale et internationale, sa convivialité ainsi que ses différents styles de musiques jazz, moderne, dansant ou électro. La présente édition aura lieu les 9 et 10 août. Le festival doit son succès notamment à son cadre, dans le village d'Hermance, ses routes pavées médiévales et sa plage. Si sa programmation est exigeante, Jazz sur la plage souhaite aussi faire exister le terreau local, à la fois sur scène et sur les stands. Une programmation plus helvétique Sur les 70 musiciens programmés sur les 4 scènes du festival, plus de la moitié sont helvétiques. Vanessa Horowitz, directrice artistique de Jazz sur la plage depuis 2019, le confirme dans l’émission Vertigo du 1er août: "Nous avons un peu plus de formations helvétiques que lors des années précédentes. Cela n’était pas voulu de base, mais nous tenons à mettre en avant les musiciens locaux. En tant que petit festival, nous pouvons nous autoriser cela." Cette année, Jazz sur la plage a collaboré avec le festival JazzContreBand et son tremplin musical pour les artistes locaux. Ainsi, le groupe lausannois et genevois Moses se produira le 10 août sur la scène du caveau. D’une capacité de 300 personnes, le lieu est dédié à la musique jazz intime et légèrement plus pointue. La scène de la plage met en avant les groupes au jazz dansant et plus accessible. Parmi les musiciens et musiciennes attendus, Emma Lamadji, Montpelliéraine aux origines centrafricaines. Vanessa Horowitz se réjouit: "Cela fait deux ans que nous essayons de la programmer et cette année, cela s'est concrétisé. Elle fait de l’afro-jazz-soul. C’est une grande chanteuse avec un très beau projet." Pendant ce temps, les fanfares et brass bands vont déambuler sur les quais, tandis que la salle communale, lieu auparavant réservé aux projets pédagogiques pour enfants, accueillera le pianiste genevois Léo Tardin. "Avec son projet 'Le piano illustré', il dessine tout en jouant du piano", précise Vanessa Horowitz. Un festival gratuit Si Jazz sur la plage tient à rester un festival gratuit, "depuis deux ans, nous insistons sur le fait qu’on puisse payer un prix libre. Nous souhaitons que le public se rende compte qu'un festival, même si l'entrée est gratuite, n'est pas du tout gratuit dans sa réalisation. Il y a des tirelires un peu partout accompagnées d’explications, de graphiques qui montrent combien coûte réellement la manifestation. Le public peut mettre ce qu’il souhaite dans les tirelires: un franc, deux francs ou dix francs", conclut Vanessa Horowitz. Sujet radio: Layla Shlonsky Adaptation web: Myriam Semaani