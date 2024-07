Le concert de la chanteuse américaine P!NK prévu le 3 juillet à Berne est annulé

"En raison d'une maladie et après un examen médical approfondi", le concert de P!NK prévu le 3 juillet au stade du Wankdorf à Berne doit être annulé, annonce mardi matin son organisateur dans un communiqué. Les billets seront remboursés.

"C'est avec regret que nous devons annuler le concert de P!NK prévu le mercredi 3 juillet au stade Wankdorf à Berne. En raison d'une maladie et après un examen médical approfondi, le concert doit être annulé pour le bien de l'artiste", a annoncé le producteur TAKK ab Entertainment dans un communiqué.

La chanteuse américaine devait se produire à Berne dans le cadre de sa tournée "Summer Carnival 2024". The Script, Gayle et Kidcutup étaient également annoncés à ses côtés. L'étape bernoise, seule date en Suisse, était complète.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

En raison de la planification de la tournée en cours, le concert ne peut malheureusement pas être reporté à une date ultérieure, indique l'organisateur. Les billets peuvent être retournés sur le lieu d'achat. Après Berne, des concerts sont planifiés en juillet au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Suède.

P!NK a remporté trois Grammy Awards entre 2002 et 2011 et compte parmi les artistes les plus populaires du moment avec plus de cinquante millions d'albums vendus.

mh