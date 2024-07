Le chef d'orchestre britannique John Eliot Gardiner démissionne du Monteverdi Choir

Le chef d'orchestre britannique John Eliot Gardiner, 81 ans, a annoncé mercredi sa démission du Monteverdi Choir and Orchestras, près d'un an après avoir selon des médias molesté un jeune chanteur lors d'un festival en France.

Considéré comme l'un des pionniers du renouveau baroque, le chef d'orchestre John Eliot Gardiner a, selon des médias britanniques, giflé le chanteur lyrique William Thomas en août 2023 au motif que ce dernier aurait quitté la scène du mauvais côté pendant une performance du festival Berlioz à La Côte-Saint-André, dans le sud-est de la France.

"Après une longue période de profonde réflexion, j'ai décidé de démissionner de mon poste de chef et directeur artistique du Monteverdi Choir and Orchestras", a-t-il annoncé dans un communiqué.

"Le coeur lourd"

"Le Monteverdi Choir, que j'ai fondé en 1964, a été le projet le plus inspirant de ma vie et je suis arrivé à cette décision le coeur lourd", a-t-il ajouté, réitérant ses excuses au sujet de ce "regrettable incident" où il a "perdu le contrôle".

Après avoir suivi une thérapie ces onze derniers mois et "beaucoup appris" sur lui-même et son "comportement passé", il explique avoir conclu que sa décision est la meilleure issue pour lui comme pour l'orchestre. Le chef d'orchestre multirécompensé, qui s'est produit notamment lors du couronnement de Charles III, a notamment dirigé des productions aux opéras de Londres, Vienne et à la Scala de Milan.

De son côté, le conseil d'administration du Monteverdi Choir and Orchestras a publié mercredi un communiqué signalant que le chef "ne reviendra pas au sein de l'organisation".

