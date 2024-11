Le 26e Festival Bach de Lausanne célèbre les voix des contre-ténors baroques

Jusqu'au 29 novembre, la 26e édition du Festival Bach - Baroque Academy prend ses quartiers à Lausanne (VD) sous le signe du lyrisme baroque. Oratorios, airs de concert et extraits d'opéras mettent les voix masculines de contre-ténor et de sopranistes à l'honneur.

L'édition 2024 du Festival Bach - Baroque Academy propose huit concerts pour goûter à toute l'étendue du flamboyant répertoire baroque. Des oeuvres de Bach bien sûr (plusieurs cantates, pages instrumentales ainsi que "La Passion selon Saint-Jean"), mais aussi de Haendel (avec notamment l'oratorio "Alexander's Feast"), Purcell (extraits de cantates et d’opéra), Scarlatti (airs d'opéras), Carissimi ("Jephté") ou encore Vivaldi ("Stabat Mater", "Nisi Dominus") sont à découvrir toutes les fins de semaines de novembre dans la capitale vaudoise.

"Bach est un point nodal dans l'histoire de la musique. Sa musique est extraordinairement dynamique et aussi lyrique. Alors cette année, le lyrisme, vocal et instrumental, est au cœur du festival", indique dans l'émission Vertigo du 31 octobre Daniel Robellaz, actif dans l'organisation de la manifestation et ancien animateur sur Espace 2.

>> A écouter, l'interview de Daniel Robellaz à propos de la 26e édition du Festival Bach : DR Festival Bach de Lausanne / Vertigo / 14 min. / jeudi à 17:06

Le baroque chatoyant

Le lyrisme baroque en particulier est mis à l'honneur, "cette musique qui va dans son expression jusqu'au bout des choses et exprime toute une gamme de sentiments", précise Daniel Robellaz, notamment en faisant la part belle aux contre-ténors, ces hommes aux voix aériennes qui chantent en voix de tête.

Cinq solistes contre-ténors se produiront dans le cadre du festival dans des chefs-d'oeuvre des répertoires sacrés et profanes: Filippo Mineccia, Barnaby Smith, Carlo Vistoli, Dominique Corbiau et Carlos Mena. Ils sont accompagnés par de prestigieux ensembles instrumentaux venus de toute l'Europe.

Des parties vocales dédiées aux enfants ou aux castrats

A l'époque baroque, aux XVIIe et XVIIIe siècles, les parties vocales aujourd'hui interprétées par des contre-ténors étaient souvent chantées par de jeunes garçons qui n'avaient pas encore mué ou alors par des castrats, dont l'un des derniers, Alessandro Moreschi, est décédé relativement récemment, en 1922.

>> Ecouter le sujet: "Comment différencier la voix de contre-ténor et celle de haute-contre?" : AFP - PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / Collection ChristopheL via AFP Patrick Juvet était-il un vrai contre-ténor ? / Vertigo / 7 min. / jeudi à 17:11

Dans les années 1970, la voix de contre-ténor a été redécouverte et mise au goût du jour, en particulier par le musicologue et chanteur anglais Alfred Deller (1912-1979). Aujourd'hui, certains contre-ténors sont devenus de véritables stars, à l'image du Français Philippe Jaroussky ou du Polonais Jakub Józef Orliński, et cette voix, décriée il y a encore quelques décennies, revient en force.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Melissa Härtel