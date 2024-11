"Larme couleur bleu ciel", le hip-hop haut en couleur émotionnelle de Cinq

Le groupe chaux-de-fonnier Cinq livre un premier album haut en couleur et en émotion hip-hop. Dans "Larme couleur bleu ciel" sorti le 25 octobre, le quatuor propose sa vision du cloud rap, soit un hip-hop hypnotique aux structures musicales plus lentes et aériennes.

Dans la veine de ce que proposent des formations francophones comme Odezenne ou Glauque, la dimension licencieuse en moins, Cinq montre dans les dix titres de son premier album un penchant pour une narration poétique, enveloppée par des textures sonores très soignées et tout en rondeurs hypnotiques qui croisent rythmiques hip-hop, mélodies pop et autotune.

Le groupe romand composé de deux MC's, un batteur et un clavier indique ainsi que ces "Larmes couleur bleu ciel" sont celles qui permettent de s'extirper de la rage et de la tristesse pour parvenir dans un espace plus serein.

Mathieu Palomo, l'une des deux voix du groupe, raconte dans l'émission Vertigo du 11 novembre la genèse de Cinq: "On s'est connu au gymnase à travers une autre formation qui s'appelle République Atypique qui faisait un mélange de funk de mauvais goût et de rap. Le projet Cinq est né lui d'une volonté d'aller vers quelque chose de plus cloud trap, avec une centralisation sur des textes intimes et une identité esthétique différente".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Lexique métaphorique et couleurs émotionnelles

Deux ans de gestation ont été nécessaires pour "Larme couleur bleu ciel": "On s'est isolé en montagne, au vert, et on est allé se perdre dans les méandres de Paris pour s'imprégner de contextes différents, avec une volonté de tisser un fil rouge cohérent à travers chacun des titres pour avoir un reflet d'une émotion brute. Chaque morceau a une identité propre, une couleur émotionnelle", détaille Mathieu Palomo.

Dans "Larme couleur bleu ciel", produit en partie par Jean Hook qui a travaillé entre autres avec le chanteur et rappeur haïtien Wyclef Jean et la rappeuse kényane Muthoni Drummer Queen, les thèmes sont donc très introspectifs et mélancoliques pour évoquer notamment les difficultés relationnelles. Et Mathieu Palomo et son complice Thomas Richard, l’autre MC de Cinq, se répartissent les textes thématiques.

"Avec Thomas, on a fait une liste des thèmes qui nous touchaient respectivement et on a essayé de tisser un fil rouge cohérent autour, avec des figures et des métaphores récurrentes qui oscillent entre l'infiniment grand et l'infiniment petit", explique Mathieu Palomo.

Mais pas de fragmentation entre les musiciens et les MC's au sein de Cinq, où l'élaboration des morceaux truffés de références à des couleurs, à la lumière, au cosmos ou à la nature se fait ensemble de façon organique. Un lexique métaphorique qui permet à Cinq d'évoquer les moments de calme et de tempêtes intérieures que synthétise parfaitement le titre "Bleu ciel" qui opère un passage des ténèbres à la lumière.

Olivier Horner