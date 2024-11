La saxophoniste Valentine Michaud et l'OSR jouent le spectaculaire "Panic" de Birtwistle

Artiste en résidence à l'Orchestre de la Suisse Romande (OSR), la saxophoniste Valentine Michaud propose le 28 novembre à Lausanne un concert mettant à l'honneur son instrument. L'occasion d'entendre "Panic", une oeuvre spectaculaire du compositeur anglais Harrison Birtwistle.

Née en France et formée à la Haute école de musique de Lausanne, Valentine Michaud est en résidence auprès de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) durant la saison 2024-2025. L'occasion pour celle qui a été la première saxophoniste à se produire en so­liste avec le Wiener Philharmoniker de faire briller un instrument qui est rarement mis en avant dans les programmes de musique dite classique.

"Saxo & Boléro", présenté au Victoria Hall de Genève la semaine dernière ainsi que ce 28 novembre à Lausanne, est l'un des moments phares de cette collaboration entre l'OSR et la soliste. Le programme, concocté avec l'appui de la saxophoniste, propose trois danses pour orchestre de Duruflé, une pièce de John Williams tirée de la musique du film "Catch Me If You Can" ("Attrape-moi si tu peux") de Spielberg, le "Boléro" de Ravel et surtout "Panic", une pièce insolite composée par le Britannique Harrison Birtwistle, pour laquelle elle est accompagnée de son frère Gabriel aux percussions.

"Panic" avait défrayé la chronique en 1995

Créée en 1995 lors de la fameuse "Last Night" de la série de concerts des Proms à l'Albert Hall de Londres, cette oeuvre s'inspire de la mythologie grecque en décrivant la terreur et l'extase ressenties par les animaux au son de la musique de Pan. Dieu des bergers et des troupeaux, il est représenté ici par le saxophone qui va semer la panique, au sens premier du terme, étant donné que le mot "panique" vient directement du dieu Pa. Un être assez effrayant avec son apparence mi-humaine, mi-animal et ses cris tonitruants.

Peu soucieux de plaire, le Britannique Harrison Birtwistle (1934-2022) a composé une musique sans concession. A sa création, l'oeuvre a suscité la colère des auditeurs et des téléspectateurs qui suivaient le concert sur la BBC et a fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Un mini scandale musical qui a, au final, offert une notoriété internationale au compositeur.

Une oeuvre à écouter en concert

Aujourd'hui encore, "Panic" ne laisse pas indifférent. "C'est une pièce qui est brute dans ce qu'elle dégage, explique Valentine Michaud dans l'émission Musique Matin du 21 novembre. C'est assez violent avec une sorte de magma sonore à la fois très écrit et très libre".

Une pièce que la musicienne conseille d'entendre en live puisqu'il y a un aspect que l'on peut qualifier de "performatif" dans son exécution. Et pour le public "ça peut être cathartique comme expérience. Il y a quelque chose de primitif. C'est très sauvage, très fort et très rythmique", précise encore la saxophoniste.

Sujet radio et propos recueillis par Anya Leveillé

Adaptation web: Andréanne Quartier-la-Tente