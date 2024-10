La pop de Kylie Minogue à nouveau sous haute "Tension" électronique

Icône de la pop avec une carrière de plus de trente ans, Kylie Minogue a publié le 18 octobre son dix-septième album, "Tension II", un an seulement après son précédent enregistrement. A 56 ans, la chanteuse australienne verse toujours dans une électro-pop aux accents dansants.

Kylie Minogue fait danser les foules depuis 1987 et son premier tube mondial, "The Loco-motion". Près de quinze ans plus tard, c'est "Can’t Get You Out of My Head" qui envahit les dancefloor.

L'an dernier, la chanteuse australienne avait fait son retour avec "Tension", une collection de morceaux électro-pop dansants. Elle revient aujourd'hui avec un album en forme de suite, car il lui restait beaucoup de chansons composées qui n'avaient pas été diffusées. L'icône pop a retenu quatre titres de cette époque qu'elle a agrémentés de neuf inédits pour "Tension II".

Ce nouvel album offre donc une continuité artistique, avec toutefois une électro-pop moins sombre et davantage poussée vers des teintes disco, house ou techno.

Répertoire dansant avec quelques thèmes sérieux

Si l'électro paraît plus poussée aujourd'hui, elle est surtout différente de celle d'hier: en enrobant désormais sa base inaltérable pop et en s'adaptant aux tendances, comme quand il y a quelques années Kylie Minogue avait bifurqué vers des sonorités country-folk.

Son répertoire toujours festif et dansant est aussi bien accompagné de paroles légères que de thèmes plus sérieux. L'Australienne, fervente défenseuse des droits LGBTQ devenue une véritable icône pour cette communauté, a aussi surmonté un cancer du sein et mis sa notoriété au service de la recherche.

Pour "Tension II", la chanteuse a également collaboré avec Sia, Diplo, Orville Peck, Bebe Rexha, ainsi que des producteurs de la nouvelle génération pour s'imposer encore une fois, à 56 ans, comme icône de la pop.

Sujet radio: Yves Zahno

Adaptation web: olhor