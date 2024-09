La musique épique du jeu vidéo "World of Warcraft" jouée en concert à Lausanne

Pour fêter les vingt ans du jeu vidéo "World of Warcraft", quatre concerts sont organisés du 27 au 29 septembre à Beaulieu-Lausanne. Les septante musiciens du Twenty 21st Century Orchestra de Lucerne et cent vingt choristes de la région réunis pour l'occasion interpréteront les musiques de la franchise.

Sorti en 2004, le jeu vidéo "World of Warcraft" ("WoW" pour les intimes) est toujours là et continue de passionner. Un succès dans le temps qui s'explique par l'arrivée régulière de nouvelles extensions qui développent à chaque fois un peu plus le monde d'Azeroth, l'univers médiéval fantastique, inspiré entre autres du "Seigneur des anneaux", dans lequel prend place le jeu.

Une musique spectaculaire et dramatique

Participant à ce succès et devenue très populaire parmi les fans, la bande originale du jeu, composée principalement par Jason Hayes, avec l'aide de Tracy Bush, Derek Duke ou encore Glenn Stafford, entre dans la catégorie de la musique dite épique. Un style qui regroupe les airs composés pour les jeux vidéo, les films et les séries télévisées.

Spectaculaire et dramatique, ce style musical fait souvent appel au chant, aux percussions, au cor ou encore au violoncelle et demande de grands effectifs orchestraux et vocaux.

Cent nonante personnes sur scène

Afin de fêter le vingtième anniversaire de "World of Warcraft", Helvepic, société suisse active dans la production de concerts de musique épique, a choisi de mettre à l'honneur la bande originale du jeu à travers une série de quatre concerts à découvrir à Beaulieu-Lausanne entre le 27 et le 29 septembre.

Autour du Twenty 21st Century Orchestra de Lucerne, spécialisé dans la musique de film, seront réunis trois choeurs de Suisse romande: Tale of Fantasy, Ardito et le Madrid jazz. Sur scène, ce sont pas moins de septante musiciens et cent vingt choristes qui interpréteront, deux heures durant, les oeuvres emblématiques du jeu, avec des arrangements inédits et accompagnés d'un spectacle de lumière immersif et de projections vidéo.

De l'introspection à l'explosion héroïque

"Le but est de faire voyager à travers le temps et les extensions du jeu, explique Alexandre Pican, directeur artistique en charge du choix des musiques, dans l'Echo des pavanes du 14 septembre. Ce sont des morceaux autoporteurs et il n'y a donc pas besoin d'avoir joué au jeu pour les apprécier". Un choix qui permettra aussi de passer par toutes les émotions, allant de l'introspection à l'explosion héroïque.

Evénement unique, ces quatre concerts visent un public local et suisse, mais également international. Forte et soudée, la communauté des fans de "World of Warcraft" n'hésitera certainement pas à faire le déplacement, d'autant plus qu'une série d'invités de marque sont annoncés, parmi lesquels les compositeurs de la bande-son.

Propos recueillis par Anne Gilliot et Ivor Malherbe

Adaptation web: Andréanne Quartier-la-Tente