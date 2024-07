La flûte enchantée d'André 3000 ravit le public du Montreux Jazz Festival

Lundi soir, le rappeur, chanteur et musicien américain André 3000 a captivé le public de la scène du Casino du Montreux Jazz Festival. Au programme: une improvisation de presque une heure et demie, entre jazz, ambient et new age, dans la même veine que son album solo "New Blue Sun" sorti en 2023.

Il est 21 heures 30 sur la scène du Casino de Montreux. La rappeuse aux textes engagés Noname, originaire de Chicago, vient de terminer son set devant un public un peu trop mou à son goût. "Je dois vous chauffer! Vous ne pouvez pas être aussi morts devant André 3000, la légende!" lance-t-elle en taquinant gentiment la foule, notamment les spectatrices et spectateurs assis devant la scène.

André 3000 est en effet une légende du hip-hop américain. Célèbre pour ses nombreux tubes avec son acolyte Big Boi dans le duo Outkast comme "Ms. Jackson", "I like the way you move" et "Hey Ya!", le rappeur d’Atlanta créé la surprise fin 2023 en sortant "New Blue Sun", son premier album solo. Seconde surprise, le disque est dans un style ambient, new age et jazz, bien loin du hip-hop. Chaque chanson, instrumentale, porte un titre aussi farfelu que le changement de style du musicien. André 3000 y joue de la flûte, accompagné de musiciens. Autant dire que les fans et le public du Montreux Jazz Festival l’attendaient avec impatience.

Une heure et demie d’improvisations

Sur scène, on installe un laser diagonal, qui changera de couleur au fil du concert. Les musiciens s’installent et commencent à jouer tandis qu’André 3000 arrive, vêtu d’une salopette et d’un chapeau. Sans un mot, il commence à jouer de sa flûte et rejoint son groupe dans leur improvisation et sous un jeu de lumière impressionnant. Le public écoute avec attention, fasciné.

Au bout d'une vingtaine de minutes, après un tonnerre d’applaudissements, André 3000 remercie humblement l’audience pour sa présence. Il explique également que le concert sera entièrement improvisé. "C’est excitant, effrayant et intéressant", ajoute-t-il, avant de présenter son groupe: Carlos Niño, Nate Mercereau, Deantoni Parks et Surya Botofasina. "Tout a commencé quand j’ai rencontré Carlos dans un supermarché! Je lui ai dit que je jouais de la flûte, mais que je gardais cela pour moi. Il m’a invité à jouer sur scène avec lui. D’abord, j’étais à l’arrière de la scène", confie-t-il au public.

La flûte enchantée

Au fil du concert, André 3000 passe de la flûte à bec aux flûtes amérindiennes. Entre jazz et ambient, ses improvisations restent dans la même atmosphère que celle de son album "New Blue Sun".

Surprenants, André 3000 et son groupe mélangent des sons semblant venus de l’espace ou de jeux vidéo, des cris d’animaux, des influences amérindiennes et même du scat par moment. Ils prennent du plaisir, menant le public par le bout du nez: lors d’une improvisation, le rappeur et musicien prononce des paroles dans une langue inconnue. "Si vous vous posez la question, cela ne voulait rien dire. J’ai inventé cette langue!", lance-t-il au public en riant. Dans sa galaxie, André 3000 fait ce qu’il veut, emmenant le public exactement là où il le souhaite.

Myriam Semaani