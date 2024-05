La chorale du Brassus célèbre ses 175 ans avec plusieurs concerts

La chorale du Brassus célèbre son 175e anniversaire en organisant les Rencontres de chœurs d'hommes à la Vallée de Joux. Pendant deux jours, du 31 mai au 1er juin, six chœurs d'hommes venus de toute la Suisse se réunissent pour honorer la longue tradition chorale helvétique.

A la Vallée de Joux, les célébrations des 175 ans de la chorale du Brassus débutent ce vendredi 31 mai au Temple du Brassus avec un concert de gala, suivi le samedi 1er juin par une série de concerts au Temple du Sentier. Les festivités se termineront avec une grande rencontre musicale le soir qui réunira les 230 voix des six choeurs invités, accompagnées du Sinfonietta de Lausanne.

Aujourd'hui dirigée par Stanislava Nankova, la chorale du Brassus accueille donc des ensembles musicaux venus des quatre coins de la Suisse, des Grisons au Tessin en passant le Valais, Bâle sans oublier le voisin combier, la chorale de l'Orient.

Une création musicale

Lors du concert final, les mélomanes pourront découvrir "Hymne 175", une composition spécialement écrite pour l'occasion par le corniste, pianiste et compositeur suisse Christophe Sturzenegger.

Et les festivités ne s'arrêtent pas là. Pour immortaliser cet anniversaire, un ouvrage écrit par Roger Guignard, journaliste à la RTS et également l'un des membres de la chorale du Brassus, offre un regard intime sur l'histoire, l'activité présente et les aspirations du chœur d’hommes.

La chorale du Brassus, c'est à genoux qu'il faut l'écouter. L'abbé Bovet, en 1921 à Lausanne, cité par Roger Guignard

Une success-story

"L'histoire de la chorale du Brassus est une success-story, même s'il y a quelques éclipses, indique Roger Guignard à l'émission Ensembles du 26 mai. Au début des années 1860, avec les crises horlogères, les moments de mobilisation, ceux de grande dépression, on se dit que ces hommes ont eu du courage de persévérer. Enfin il y a ce jeune Henri Meylan, un autodidacte, qui prend la direction de la chorale en 1904. Cet homme, très bon ténor, est horloger, il n'a pas de formation musicale et il va emmener cette chorale vers des sommets. En 1921, à Lausanne, l'abbé Bovet dira 'La chorale du Brassus, c'est à genoux qu'il faut l'écouter!' En 1925, à Yverdon, la chorale est hors concours et [le compositeur] Gustave Doré lui tresse des louanges".

Même avec l'après-guerre et son cortège de difficultés, la chorale parvient à tirer son épingle du jeu grâce aux qualités de ses chefs et pianistes successifs. "Il y a 175 ans, ces hommes qui se réunissaient n'avaient rien, pas d'électricité, pas de voiture, pas d'avion. Aujourd'hui, nous avons tout cela, internet, les podcasts... et en même temps, lorsque l'on monte chanter, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre que ce qu'ils cherchaient, eux? Un peu de beauté en chantant ensemble. Un peu d'amitié, une forme de bonheur. Le lien reste le même", conclut Roger Guignard.

Propos recueillis par Marin Piguet

Adaptation web: mh