La chanteuse Clara Luciani revient avec "Mon sang", un album intime dédié à son fils

Clara Luciani est de retour le 15 novembre avec un disque intitulé "Mon sang" dont les deux premiers singles sont déjà des tubes. Propulsée sur le devant de la scène en 2019 grâce à "La grenade", bombe devenue un hymne féministe, la chanteuse française dévoile à nouveau tout son génie dans ce troisième album très attendu.

Après le succès de "Sainte-Victoire" en 2018 et le succès bis de "Coeur" en 2021, la chanteuse française Clara Luciani revient avec "Mon sang", un troisième album très attendu qui sortira en novembre. Un album composé de treize titres dont deux singles sont déjà sortis: "Tout pour moi", écrite lorsqu'elle était enceinte de son fils né en 2013, et "Romance".

L'album "Mon sang" parle des liens, familiaux, filiaux, amicaux. Exit les paillettes et les armures, ce troisième album est un disque couleur chair, sorte de mise à nu. Un disque plus simple, plus rock, empli de mélancolie et d'introspection.

Un album sans artifice

L'arrivée de son fils dans sa vie a changé Clara Luciani. "Je crois que cela a complexifié mon écriture. J'ai eu envie de lui raconter plein de choses. C'est un disque que j'ai écrit quand j'étais enceinte, et je me suis demandé comment me raconter en treize chansons à cet enfant qui va arriver. (...) J'ai eu envie de lui raconter ma mère, de lui raconter un peu d'où je venais, les erreurs que j'avais pu faire en chemin", raconte la chanteuse dans le 12h45 du 24 octobre.

La pochette de l'album "Mon sang" de Clara Luciani. [ROMANCE MUSIQUE]

J'étais très inspirée et j'ai écrit sur des sujets que je n'avais jamais abordés avant. (...) C'est comme si tout à coup, il m'avait donné le courage de parler de plein de choses que je n'avais jamais évoquées encore. Clara Luciani, chanteuse

"Mon sang" est un album qui raconte l'essentiel, l'ADN de Clara Luciani. "C'est la photographie peut-être la plus fidèle qui ait été prise de moi. D'ailleurs, c'est le cas aussi de la pochette: je ne me suis jamais autant ressemblée. Il n'y a pas de mise en scène, pas de maquillage. Je suis telle que je suis dans la vie de tous les jours. Cette couverture représente très bien les chansons, je crois. C'est vraiment un album sans artifice", souligne Clara Luciani.

Propos recueilli par Julie Evard

Adaptation web: Lara Donnet