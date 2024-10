La chanteuse Angélique Kidjo parmi les mentors de la Montreux Jazz Festival Residency

La Montreux Jazz Festival Residency réunit du 16 au 19 octobre de jeunes talents et des figures emblématiques des scènes jazz et soul internationales. Concerts, showcases, workshops, jam sessions et DJ sets vont réunir cette année Angélique Kidjo, Theo Croker, Macha Gharibian ou encore Jeff Mills.

Chaque soir, la Montreux Jazz Festival Residency va réunir sur scène au Petit Palais du Fairmont Le Montreux Palace jeunes talents et têtes d'affiche. Ce programme gratuit composé de concerts, showcases, workshops, jam sessions et DJ sets verra ainsi défiler Angélique Kidjo, Theo Croker, Moses Boyd, Macha Gharibian ou encore Jeff Mills.

Ce volet nocturne public et festif quotidien ponctue le festival automnal organisé durant quatre jours par la Montreux Jazz Artists Foundation (MJAF), qui s’articule autour d’une résidence artistique où huit groupes émergents bénéficient d'échanges avec des mentors de renom et participent à des ateliers visant à développer leur carrière.

Cette année, la sélection des artistes met en valeur la richesse multiculturelle du jazz avec des musiciennes et musiciens venus de Cuba, de Côte d’Ivoire, du Bénin, des Etats-Unis, d’Angleterre, de Croatie, de Suisse ou encore de Belgique.

Quatre artistes et groupes suisses en résidence

Au rang des huit mentors de cette édition 2024 figurent la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo, le DJ et producteur techno américain Jeff Mills, la bassiste ivoirienne Manou Gallo, le trompettiste américain Theo Croker, la pianiste franco-arménienne Macha Gharibian, le batteur et producteur anglais Moses Boyd, la saxophoniste britannique YolanDa Brown et le batteur américain Emanuel Harrold.

Les huit jeunes groupes sélectionnés - quatre internationaux et quatre suisses - comptent la chanteuse et danseuse belge Reinel Bakole, le duo féminin d’origine croate et slovène Freekind, le groupe italien Pipya and The Gang Band et le dernier projet du multi-instrumentiste britannique Jonathan Enser intitulé MATTERS UNKNOWN. Côté suisse, deux chanteuses alémaniques et deux groupes genevois sont à l’honneur: l'Argovienne Marlin, la Grisonne Mel D, L’Osmose et Dan and the Dynamite.

olhor