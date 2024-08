La chanteuse Adele débute à Munich sa série de dix concerts hors norme

La diva pop britannique Adele lance ce vendredi le premier de ses dix concerts à Munich, en Allemagne, qui rassembleront 750'000 fans. Cette tendance à offrir plusieurs prestations dans une seule ville au lieu d'une tournée européenne pourrait à l'avenir s'imposer pour les shows des grandes stars.

Durant ce mois d'août 2024, Munich, au sud de l'Allemagne, va vibrer au son de la chanteuse Adele. La star britannique se produit en effet dix fois, au rythme de deux concerts par semaine, entre le 2 et le 31 août. La ville de Munich, qui voit ses hôtels remplis par des fans, a de quoi se réjouir. Son responsable des affaires économiques, Clemens Baumgärtner, s'attend à 550 millions de francs de retombées pour l'économie locale.

Les spectateurs affluent de toute l'Allemagne, mais aussi de l'étranger, car aucun autre concert d'Adele n'est prévu en Europe cette année. De plus, la chanteuse de "Someone Like You" ne s'est pas produite sur le Vieux Continent depuis 2016.

Prix du carburant en cause

Une résidence dans une grande ville plutôt qu'une tournée est un modèle pourrait bien s'imposer à l'avenir pour des raisons économiques. "Le [prix du] carburant des camions ou des avions a explosé et les grosses tournées deviennent presque impossibles à rentabiliser. Elles ont tendance à s'installer plusieurs jours [au même endroit] et c'est le public qui se déplace", confirme Michael Drieberg, patron de la société suisse Live Music Production, qui précise qu'un million huit cent mille personnes souhaitaient acheter des billets pour les concerts d'Adele en Allemagne.

A l'occasion des concerts de la diva pop à Munich, les organisateurs ont créé un stade éphémère de 80'000 places. Bloquer le stade olympique de la ville pendant un mois était en effet inenvisageable. Une zone d'accueil temporaire et tout un environnement extérieur construit sur le thème d'Adele bordent le stade.

Des billets à prix d'or

Cette construction de toutes pièces constitue également un choix économique, car la location des infrastructures existantes coûte extrêmement cher. "Louer le stade de France pendant une journée revient à un million de francs (...) , poursuit Michael Drieberg. C'est la raison pour laquelle il y a de moins en moins de grands concerts et que l'on cherche à en rentabiliser les coûts".

Le prix des billets pour les concerts d'Adele n'a pas diminué pour autant. De septante-cinq francs pour les places les plus éloignées, les tarifs grimpent à environ trois cents et quatre cents francs pour des catégories supérieures, sans oublier les places VIP pour lesquelles il faut débourser plus de mille deux cents francs.

Sujet radio: Loïc Delacour

Adaptation web: mh