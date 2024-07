La 68e édition du Gstaad Menuhin Festival se place sous le signe de la transformation

Jusqu'au 31 août se tient à Gstaad (BE) la 68e édition du Menuhin Festival. Avec la présence de stars comme la violoncelliste Sol Gabetta et un programme toujours basé sur l'excellence, la manifestation de musique classique est placée cette année sous le thème de la transformation.

Débuté le 12 juillet avec la "Symphonie inachevée" de Schubert, le Gstaad Menuhin Festival est placé cette année sous le signe de la transformation et marque la deuxième étape d'un cycle de trois ans consacré au changement (2023-2025).

Cette 68e édition propose des concerts inédits en lien avec la thématique retenue. "Sur les soixante concerts, il y en a une quinzaine qui sont à caractère "transformatif". C'est-à-dire dans des lieux inhabituels, dans de nouveaux formats, ou dans des mélanges de styles", détaille Christoph Müller, directeur artistique de la manifestation, dans le 12h30 du 17 juillet. Et pour illustrer son propos, il cite les quatre concerts de styles différents proposés sur la terrasse du restaurant de montagne de l'Eggli: "Des concerts avec un caractère distinct de ceux d'une salle de musique classique".

Une manière pour le festival de se réinventer et de multiplier les expériences afin de séduire de nouveaux publics. Mais ce fil rouge de la transformation influence aussi le choix des programmes présentés. "Nous sommes comme une famille d'artistes. Et cette fidélité avec les musiciens me permet de discuter avec eux et de créer des programmes extraordinaires", s'enthousiasme le directeur.

>> A écouter, l'interview de Christoph Müller, directeur du Gstaad Menuhin Festival : Le Gstaad Menuhin Festival tente de réinventer la musique classique: interview de Christoph Müller / L'invité du 12h30 / 6 min. / mercredi à 12:52

Une pléiade de stars

Mais si le festival se réinvente en permanence, l'excellente reste le maître mot. Au programme de cette édition 2024, on trouve la violoncelliste Sol Gabetta, Grand Prix suisse de la musique 2024 et véritable star très demandée sur les scènes internationales. D'autres célébrités sont également présentes dans la station bernoise cette année, à l'instar des chanteurs Jonas Kaufmann et Camilla Nylund, des pianistes Hélène Grimaud, Yuja Wang, Sir András Schiff ou encore des violonistes Patricia Kopatchinskaja et Daniel Hope.

En 2025, dernière année de ce cycle consacré au changement et de Christoph Müller à la tête du festival (lire encadré), la thématique retenue sera la migration.

Propos recueillis par Manuela Salvi

Adaptation web: Andréanne Quartier-la-Tente