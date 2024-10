La 37e édition du JazzOnze+ Festival prend ses quartiers métissés à Lausanne

Le contrebassiste Avishai Cohen va notamment inaugurer le 29 octobre à Lausanne la 37e édition du JazzOnze+ Festival. Durant six jours, le coeur de la capitale vaudoise battra au rythme des notes bleues avec 26 concerts à l'affiche.

"Une semaine avant le début, nous avions déjà battu le record de billetterie de toutes les éditions précédentes", a confié à Keystone-ATS Gilles Dupuis, directeur du Festival JazzOnze+.

Pour cette 37e édition, 26 concerts sont à l'affiche, dont l'un a rapidement été complet, celui de l'Avishai Cohen Trio. "Un deuxième a pu être rajouté dans la foulée, pour lequel il reste encore quelques places", indique le directeur. Des billets sont disponibles pour tous les autres concerts.

Brandford Marsalis en quartet

Le festival met à l'honneur le jazz sous toutes ses facettes en présentant aussi bien des très jeunes musiciens que des têtes d'affiche. Il suit également des artistes tout au long de leur carrière, rappelle Gilles Dupuis.

Parmi ses coups de coeur, le responsable cite le saxophoniste Brandford Marsalis, qui vient pour la première fois à Lausanne et qui donnera un double concert. "C'est l'un des événements du festival, l'un des meilleurs quartets du jazz actuel", souligne-t-il

Egalement au programme de la salle Paderewski, qui accueille les têtes d'affiche, la reine de la basse Meshell Ndegeocello, le trio de Christian McBride pour un hommage à Ray Brown, la nouvelle formation du multi-instrumentiste Chief Adjuah (Christian Scott) ainsi que le trio du pianiste cubain Roberto Fonseca.

Les nouvelles générations aux Jumeaux

Nouveauté de cette 37e édition: l'intégration du club de jazz lausannois Les Jumeaux, récemment ouvert parmi les scènes du festival. Il accueillera les nouvelles générations du jazz actuel qui avaient auparavant leur place à l'EspaceJazz à Montbenon.

"Cette salle est beaucoup plus confortable et mieux adaptée. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour les mélomanes qui ne la connaissent pas de la découvrir", note Gilles Dupuis.

S'y produiront la jeune batteuse Roni Kaspi, le pianiste espagnol Marco Mezquida et son trio "Tornado" à l'énergie volcanique et le combo Jembaa Groove. Autre coup de coeur du directeur, le trio allemand Moses Yoofee y donnera l'un de ses premiers concerts en Suisse", mixant jazz, hip-hop, soul et électronique.

Femmes de talent

Du côté du BCV Concert Hall, la musique sera plus acoustique. Trois formations dirigées par des femmes de talent seront à l'honneur: le quartet de la clarinettiste Anat Cohen, le groupe de la chanteuse Cyrille Aimée et le duo de la chanteuse Vanessa Moreno et du pianiste Salomão Soares.

Les artistes suisses se produiront sur toutes les scènes du festival. Parmi de nombreux projets de qualité, le Large Ensemble du guitariste Louis Matute et son invitée, la chanteuse Gabi Hartmann, ou le trio ELÆNA.

A noter encore que le concert de Kamashi Washington prévu le 31 octobre aux Docks a été reporté au 31 mars. De nombreux événements auront lieu en parallèle, dont deux dj-sets, des projections de films, des ateliers, des conférences ou encore des interviews publiques.

ats/olhor