La 32e édition du Caribana Festival compte sur Birdy, Raphaël et Martin Solveig

Le Caribana débute mercredi sa 32e édition qui se tient jusqu'au 8 juin. La chanteuse britannique Birdy, le DJ Martin Solveig et le chanteur français Raphaël figurent parmi les têtes d'affiche du festival de Crans-près-Céligny (VD) qui espère faire le plein avec quatre soirées thématiques.

Quatre soirées aux programmations musicales très diverses sont prévues pour cette 32e édition du Caribana Festival qui se déroule du 5 au 8 juin au bord du Léman à Crans-près-Céligny.

La première soirée du mercredi sera dédiée au rock et au métal avec notamment le groupe australien Parkway Drive et les excellents Bâlois de Zeal & Ardor (récents Prix suisse de musique 2024), qui remplacent Bad Omens initialement prévu et pratiquent une fusion aussi originale que puissante de black metal et de blues.

Artistes pop, chansons à texte et soul pimentent la soirée du jeudi. Révélée au grand public grâce à sa reprise de "Skinny Love", la compositrice, interprète et musicienne britannique Birdy va côtoyer la voix soul et puissante de la Suissesse Nnavy et les chansons délicates et romantiques du Français Raphaël, qui vient présenter son dernier album "Une autre vie" paru en mars dernier.

Une édition 2024 avec un nouveau fonctionnement

Côté rap et musique électronique, pas d'artistes féminines en vue par contre. SDM, Dinos et Dystinct vont marteler leurs punchlines le vendredi. Quant aux amateurs et amatrices d'électro, ils seront servis avec Martin Solveig, Etienne de Crécy ou encore Ofenbach.

Pour mémoire, le Caribana a dû revoir au mois de février dernier son fonctionnement. En proie à des difficultés financières, le festival est passé d'une structure associative à une société anonyme. Baptisée Caribana Productions, cette structure a été créée par le fondateur du festival Tony Lerch et par son directeur Samuel Galley. Ils ont été rejoints par Julien Rouyer, cofondateur et directeur de l’agence Soldout Productions à Lausanne, qui gère entre autres le festival de hip-hop The Beat.

olhor avec ats