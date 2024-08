La 31e édition du Verbier Festival s'achève sur un record de billetterie

Le Verbier Festival a fermé ses portes dimanche avec 40'000 billets émis pendant les 18 jours de musique au sommet. Cette 31e édition enregistre sa deuxième meilleure année de billetterie depuis la création de la manifestation.



La qualité et la diversité de la programmation 2024 ont été "unanimement saluées par le public qui est venu en nombre", ont annoncé lundi les organisateurs. La billetterie (qui inclut billets vendus, remis aux sponsors et invitations) a connu une croissance de 11% par rapport à 2023. Vingt concerts ont affiché complet: dix à la salle des Combins et dix à l'église.

L'Academy et sa centaine de masterclasses gratuites ont été plébiscitées par le public. UNLTD, laboratoire créatif du festival, a séduit de nouveaux spectateurs avec une cinquantaine d'événements.

"Nous devons cette réussite à notre formidable famille d’artistes qui s’est mobilisée une fois encore pour proposer des concerts extraordinaires", écrivent dans un communiqué Martin Engstroem et Hervé Boissière, co-directeurs généraux du festival. La 32e édition du Verbier Festival se tiendra du 16 juillet au 3 août 2025.

Un centre culturel en gestation

Le festival annonce par ailleurs que Peter Brabeck-Letmathe, l'ancien président de Nestlé, quitte la présidence de la Fondation du festival pour se consacrer pleinement au développement du futur Centre culturel de Verbier. Il sera accompagné dans cette nouvelle mission par Patrick Aebischer, ancien président de l'EPFL, et Patrick de Preux, président du Lausanne Hockey Club.

Ce centre culturel fait ainsi un pas de plus vers sa concrétisation. Il devrait être doté d'une salle de 700 à 800 places pour y développer des activités à l'année, notamment avec le festival.

Peter Brabeck-Letmathe deviendra le président de la nouvelle Fondation du Centre qui sera constituée prochainement pour concevoir, exploiter et développer cet équipement culturel. "L'endroit n'a pas encore été complètement déterminé, mais l'objectif est de l'ouvrir avant 2030", a expliqué à Keystone-ATS Neile Thiry, responsable communication du Verbier Festival.

ats/mh