L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, entre groove et dissonances sur "Ventre unique"

L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp est de retour avec un sixième album baptisé "Ventre unique" sorti le 1er novembre. Encore une fois, la formation fondée à Genève par Vincent Bertholet délivre avec plein d'allant des morceaux hybrides entre krautrock, folk, pop, punk et rythmes africains.

"Ventre unique" décapsule un répertoire plein d’énergie, de cuivres et de cordes, avec aussi, cette fois-ci, de nombreuses voix qui accompagnent le groove et les dissonances des douze musiciens de la formation. Lauréat d’un Prix suisse de musique en 2022, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (OTPMD) a pris le temps de réactiver et peaufiner son esthétique où les télescopages sont rois, même si le processus de création a été déclenché dans la foulée de la tournée qui a suivi la parution de "We’re Ok But We’re Lost Anyway" en juillet 2021.

Surtout que depuis deux ans et cette récompense, le groupe s’est mué en petite entreprise - ce qui l'effraie d'ailleurs un peu -, comme le raconte son fondateur, le musicien Vincent Bertholet, dans l'émission Vertigo du 18 novembre: "Depuis deux ans, l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp est devenu mon activité principale et j'ai davantage de temps à y consacrer qu'auparavant où je multipliais les activités. J'ai pu ainsi faire une résidence de dix jours à Hambourg et une autre de deux semaines à Naples, en Italie, pour composer 'Ventre unique'. Et on a travaillé ensuite sur l'album avec le groupe à Genève, en Valais et dans la région parisienne pour son enregistrement".

Le Prix suisse de musique a aussi permis à OTPMD d'acheter un véhicule, ce qui allège les frais de location pour les tournées. La formation a par ailleurs bénéficié dans l'intervalle d'une convention avec la Ville de Genève qui la soulage financièrement grâce à un budget alloué et lui apporte une sécurité inédite permettant de mieux prévoir les choses. Une aide substantielle qui a permis à Vincent Bertholet de se salarier pour toutes les questions administratives et de production.

De nouvelles voix invitées

Sur "Ventre unique", le groupe affiche toujours une solide identité sonore, à la fois organique et épurée, exubérante et plus introspective. Alors même que Vincent Bertholet n’avait aucune ligne directrice en tête: "Je souhaitais juste faire un album plus énergique et intégrer aussi d'autres chanteuses et chanteurs. Il y a donc cette fois de nouvelles voix qui ont été invitées, comme celles de Frànçois & The Atlas Mountains et de Maria Cristina, la chanteuse du groupe genevois Massicot, qui rejoint d'ailleurs l'OTPMD de manière définitive".

Liz, la voix historique de l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp aux côtés de Vincent Bertholet faisant une pause, il était impératif de lui trouver une remplaçante de choix tout en essayant de fidéliser de nouvelles voix à l'avenir. La force collective de l'OTPMD n'en est aujourd'hui que plus percutante tant vocalement que musicalement. D'autant que la formation rajeunit avec l'intégration de musiciens de moins de trente ans, ce qui n'était pas le cas au départ. "Cela se fait un peu naturellement. Au bout d'un moment, les gens se lassent de faire toujours un peu la même musique, d'autant que je suis assez intransigeant. Il y a aussi beaucoup de renouvellement, car j'accepte beaucoup de concerts, cinquante par an, et que tout le monde ne peut pas être disponible", détaille Vincent Bertholet.

Le groupe a cette fois bénéficié d’une résidence scénique à La Chaux-de-Fonds pour régler les derniers détails avant de débuter une nouvelle longue tournée, principalement à l'étranger.

Olivier Horner