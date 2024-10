L'Orchestre de la Suisse romande célèbre Halloween avec la musique du film "Psychose"

La musique de "Psychose" d'Alfred Hitchcock, composée par Bernard Herrmann, est jouée en direct par l'Orchestre de la Suisse romande lors de deux ciné-concerts donnés dans le cadre d'Halloween. L'occasion de se plonger dans l'histoire de cette pièce maîtresse du cinéma et de la musique de film.

À sa sortie en 1960, "Psychose" d'Alfred Hitchcock rencontre un succès phénoménal et devient un classique du cinéma, qui renouvelle le genre du film d'horreur. Il sera par la suite souvent imité, mais jamais égalé.

Dans ce film, on suit l'actrice Janet Leigh dans le rôle de Marion Crane, qui vole une somme d'argent à son employeur afin de solder les dettes de son compagnon. Elle prend la fuite, mais est contrainte de se réfugier dans un motel à cause d'une pluie battante. Elle y fait la connaissance du gérant, Norman Bates, qui vit seul dans l'établissement en compagnie de sa mère, dont on devine la présence, mais que l'on ne voit jamais… avant une scène de meurtre spectaculaire et, plus loin, d'une révélation finale qui marqueront à jamais l’histoire du cinéma.

Adapté d'un roman de l'écrivain américain Robert Bloch, "Psychose" sonne le retour au film à petit budget pour Alfred Hitchcock. Après toute une série de longs métrages spectaculaires comme "Fenêtre sur cour", "L'homme qui en savait trop", "Sueurs froides" et "La mort aux trousses", le cinéaste de 60 ans revient à une production plus modeste, en noir et blanc, tournée avec l’équipe de sa série télévisée "Alfred Hitchcock présente".

Bernard Herrmann, le compositeur attitré d'Hitchcock

Pour la musique, le cinéaste fait appel à Bernard Herrmann, qui l'a déjà accompagné sur cinq films. À l'époque de "Psychose", c'est la symbiose parfaite entre les deux hommes, entre un compositeur qui est devenu l'un des plus talentueux de Hollywood, et un cinéaste de onze ans plus âgé qui a assis sa réputation de maître du suspense.

Par la suite, ils travailleront encore sur trois long métrages, avant de se fâcher définitivement à cause d'un désaccord sur la musique du film "Le rideau déchiré".

La célèbre musique de la scène de la douche

Pour des raisons budgétaires, Bernard Herrmann est contraint de travailler avec un orchestre aux proportions modestes. Au lieu de retenir la tonalité jazz suggérée par Hitchcock, il choisit de composer uniquement pour un ensemble de cordes. Et Herrmann exploite toutes les possibilités offertes par ces instruments: timbres, rythmes et effets parfois agressifs. Un exercice musical imposé, "en noir et blanc" comme le dit le compositeur, qui accentue la tension et la violence du récit.

On comprend tout le génie de Herrmann à l'écoute de ce qui est encore aujourd'hui l'une des séquences musicales les plus mémorables de l’histoire du cinéma: le meurtre de Marion Crane dans une douche du Bates Motel.

Et pourtant, au départ, Hitchcock ne veut pas de musique sur cette scène de la douche. Bernard Herrmann décide de composer malgré tout un accompagnement musical. C'est en lui montrant la scène sans musique, puis avec la bande originale, que le compositeur convainc le réalisateur. Et il a eu raison d'insister: grâce à cette scène d'anthologie, la partition est devenue aussi légendaire que le long métrage qu'elle accompagne. Hitchcock avouera par la suite que la musique de "Psychose" est responsable d'un tiers de l'effet dramatique produit par le film.

Pour fêter Halloween, l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) a choisi d'interpréter la musique de ce film qui est l'un des plus noirs et des plus angoissants du maître du suspense. A découvrir à Genève ce jeudi et à Rolle demain soir lors de deux ciné-concerts placés sous la baguette d'Ernst Van Tiel.

Sujet radio: Pascal Knoerr

Adapation web: aq