L'Orchestre de chambre de Lausanne présente un découvert proche du million

L'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) accuse un déficit proche du million pour la saison 2022-2023. La perte s'annonce "non négligeable mais moindre" pour 2023-2024, indique dans un communiqué paru mercredi, le Conseil de fondation. Un plan de stabilisation des finances a été adopté.

Le Conseil de fondation OCL a approuvé à l’unanimité le plan présenté par son nouveau directeur exécutif Dominique Meyer. Il assure la stabilisation des finances de l'orchestre à brève échéance, annonce-t-il mercredi dans un communiqué.

Erreurs administratives

"Des erreurs administratives ont été commises qui ont conduit à ce résultat", a déclaré Edgar Philippin, président du Conseil de fondation à Keystone-ATS, revenant sur des informations dévoilées mardi par Blick. Et de citer des problèmes liés à la logistique, aux droits audiovisuels, à de mauvaises évaluations de postes et à des projets reportés.

Interrogé sur d'éventuelles dépenses somptuaires liées au directeur artistique Renaud Capuçon, Edgar Philippin est catégorique: "Il n'a absolument rien à voir avec tout ça. Au contraire, il apporte des financements grâce à son carnet d'adresses", souligne-t-il.

Réserves mises à contribution

"Le budget annuel de l'OCL tourne autour de douze millions. Pour 2022-2023, le déficit d'exploitation est proche du million", détaille le président. Cette somme a été entièrement couverte par les réserves de la Fondation.

Pour les comptes de la saison 2023-2024 bouclés au 30 juin, le découvert sera "sensiblement inférieur mais non négligeable". Des mesures d'assainissement ont d'ores et déjà été prises, mais il leur faut un certain temps pour se déployer, a relevé Edgar Philippin.

Le Conseil de fondation peut désormais compter sur le nouveau directeur exécutif Dominique Meyer pour redresser la barre. "Entré en fonction le 15 juillet, ce professionnel expérimenté aura pour objectif le retour à l'équilibre", note le président du Conseil de fondation.

Mesures d'économies

Personnalité reconnue internationalement comme directeur de la Scala de Milan, de la Staatsoper de Vienne, du Théâtre des Champs-Élysées et précédemment de l’Opéra de Lausanne, Dominique Meyer a proposé des mesures d’économie "en parfaite adéquation avec les missions principales de l’OCL", selon le communiqué.

Ces mesures consistent notamment en la transformation de divers programmes de concerts qui nécessitaient un trop grand nombre de musiciens supplémentaires, en un travail d’optimisation de la planification artistique. Divers frais de marketing et d’administration seront réduits. Cet exercice particulièrement délicat, effectué alors que la saison a déjà été programmée et annoncée, a été réalisé en étroite collaboration avec Renaud Capuçon.

La direction participe

Indépendant des discussions en cours avec les pouvoirs publics pour un recours à des fonds de soutien en relation avec la saison 2023-2024, ce plan doit permettre un retour à l’équilibre dès la saison 2024-2025. Il verra l’ensemble des membres de la direction de l’OCL participer à l’effort requis.

Pour le reste, le succès populaire de l'OCL ne cesse de se renforcer. La fidélité du public ne se dément pas, comme en témoigne la forte hausse des ventes des abonnements pour la saison 2024-2025. "De plus en plus de concerts affichent complet. L'orchestre est en super forme et le Conseil est pleinement confiant en son avenir", conclut Edgar Philippin.

ats/sf